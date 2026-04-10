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UPI करने पर तुरंत नहीं म‍िलेगा पैसा, RBI बदल रहा पेमेंट से जुड़े न‍ियम; फ्रॉड पर लगेगी लगाम?

What is Cooling Period Off: आरबीआई की तरफ से 'कूलिंग ऑफ' पीरियड को शुरू करने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. इसे लागू करने के बाद आप यद‍ि 10 हजार रुपये या इससे ज्‍यादा ट्रांसफर करते हैं तो पेमेंट र‍िसीवर के अकाउंट में तुरंत नहीं पहुंचेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:08 PM IST
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आरबीआई इस न‍ियम को जल्‍द लागू करने का प्‍लान कर रहा है. (Photo Credit: AI)
आरबीआई इस न‍ियम को जल्‍द लागू करने का प्‍लान कर रहा है. (Photo Credit: AI)

RBI UPI Rule: ड‍िज‍िटल इकोनॉमी के बीच आप तुरंत पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यूपीआई (UPI) और आईएमपीएस (IMPS) यूज करते हैं. लेक‍िन अब यद‍ि आपने 10,000 रुपये से ज्‍यादा का UPI या IMPS क‍िया तो यह पैसा तुरंत नहीं पहुंचेगा. 10 हजार रुपये या इससे ज्‍यादा ट्रांसफर करने पर यह र‍िसीवर के पास पहुंचने में एक घंटे का समय ले सकता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से तेजी से बढ़ रहे डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लि‍ए नया प्रपोजल लाया गया है. इस प्रपोजल के तहत 10,000 रुपये या इससे ज्‍यादा की ट्रांजेक्शन पर एक घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा.

फ्रॉड की समस्या से म‍िलेगा छुटकारा?

देश में ऑनलाइन फ्रॉड की समस्‍या द‍िन पर द‍िन बढ़ रही है. साल 2026 में देश में ऑनलाइन फ्रॉड की राश‍ि 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान जताया है. आंकड़ों से सामने आया है क‍ि ज्‍यादातर फ्रॉड सिस्टम की गलती से नहीं, बल्कि सोशल इंजीन‍ियर‍िंग के कारण हो रहे हैं. ऑनलाइन ठगी करने वाले फोन पर मीठी-मीठी बातें करके या फ‍िर लोगों को डरा-धमकाकर पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं. आरबीआई को उम्‍मीद है क‍ि एक घंटे का समय देने से पीड़ित शख्‍स सोच-समझ सकता है और फ्रॉड के आंकड़ों में कमी आ सकती है.

यह भी पढ़ें: UPI और ATM से न‍िकलेगा PF, क‍ितना पैसा न‍िकालने की होगी परम‍िशन?कब शुरू होगी सुव‍िधा

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कैसे काम करेगा नया न‍ियम?

  • 10,000 रुपये से ज्यादा के क‍िसी भी UPI ट्रांजेक्शन पर एक घंटे का इंतजार करना होगा.

  • इस स‍िस्‍टम के शुरू होने से भेजने वाला व्यक्ति यह चेक कर सकता है कि पैसा सही व्यक्ति के पास जा रहा है या नहीं.

  • अगर क‍िसी भी तरह का शक होता है तो ट्रांजेक्शन को कैंस‍िल क‍िया जा सकता है.

  • 10,000 रुपये से ज्‍यादा के ट्रांजेक्शन फ्रॉड महज 45% मामलों में होते हैं. इनकी कुल राशि फ्रॉड वैल्‍यू का 98.5% होती है.

क‍िन लोगों को म‍िलेगी छूट?

आरबीआई (RBI) की तरफ सभी के ल‍िए यह सख्‍ती नहीं की गई है. कुछ लोगों के लि‍ए राहत भी दी गई है. आप अपने व‍िश्‍वसनीय संपर्कों को व्हाइटलिस्ट कर सकते हैं. व्हाइटलिस्ट में शाम‍िल लोगों को पैसे भेजने में क‍िसी प्रकार की देरी नहीं होगी. दुकानदारों को पैसे भेजना (मर्चेंट पेमेंट), ई-मैंडेट, चेक और NACH ट्रांजेक्शन पर यह नियम लागू नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: DA बढ़ोतरी के ऐलान में सरकार क्यों कर रही है देरी? जानिए कब खत्म होगा इंतजार

इन लोगों के ल‍िए खास प्रावधान

70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा ट्रांसफर करने पर किसी व‍िश्‍वसनीय शख्‍स की अनुमति जरूरी होगी. यद‍ि किसी शख्‍स या छोटे कारोबारी के अकाउंट में 25 लाख रुपये से ज्यादा जमा हो जाए तो बैंक पैसा क्रेडिट करने से पहले कन्‍फरमेशन लेगा. आरबीआई एक ‘किल स्विच’ बटन लाने का भी प्‍लान कर रहा है. इससे कस्‍टमर अपने सभी डिजिटल पेमेंट चैनल को तुरंत बंद कर सकेंगे.

क्‍या होता है 'कूलिंग ऑफ' पीरियड?

कूलिंग ऑफ पीरियड ऐसा सेफ्टी मेजर है, ज‍िसमें बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्‍शन तुरंत पूरा नहीं होता. इसके तहत यूपीआई ट्रांजेक्‍शन पूरा होने में कम से कम एक घंटा लगता है. यानी इस ट्रांजेक्‍शन को एक घंटे के लिये रोक द‍िया जाता है. इस एक घंटे में व्यक्ति सोच-समझ सकता है. ट्रांजेक्‍शन अमाउंट को लेकर क‍िसी गलती या फ्रॉड का शक होने पर इसे कैंस‍िल क‍िया जा सकता है. इसमें पैसा भेजने वाले के अकाउंट से तो रकम कट जाएगी. लेक‍िन ज‍िसे भेजी जा रही है, उसे एक घंटे बाद म‍िलेगी.

कब से लागू होगा यह न‍ियम?

आरबीआई (RBI) ने इस प्रपोजल को लेकर 8 मई 2026 तक सजेशन मांगे हैं. इसके बाद जी र‍िजर्व बैंक की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी. इसका मकसद यह है क‍ि लोग बिना सोचे-समझे बड़े अमाउंट ट्रांसफर नहीं करें और फ्रॉड को रोका जा सके.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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