कल से लागू हो रहा RBI का नया न‍ियम, 2 से 3 द‍िन नहीं... अब घंटों में क्‍ल‍ियर होगा चेक

Cheque Clearing New Rule: अभी तक चेक क्‍ल‍ियर‍िंग के ल‍िए आपको दो से तीन द‍िन का इंतजार करना होता है. लेक‍िन अब नए स‍िस्‍टम के तहत कुछ ही घंटों में आपका चेक क्‍ल‍ियर हो जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:14 PM IST
कल से लागू हो रहा RBI का नया न‍ियम, 2 से 3 द‍िन नहीं... अब घंटों में क्‍ल‍ियर होगा चेक

RBI Cheque Clearing Rule: चेक क्‍ल‍िर‍िंग के लि‍ए अभी आपको इसे अकाउंट में लगाने के बाद दो से तीन द‍िन का इंतजार करना होता है. लेक‍िन जल्‍द ऐसा न‍ियम लागू होने जा रहा है, ज‍िसमें आपको क्‍ल‍ियर‍िंग के लि‍ए कुछ ही घंटों का इंतजार करना होगा. जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से चेक क्‍ल‍ियर‍िंग स‍िस्‍टम में बड़ा बदलाव क‍िया जा रहा है. इसके बाद कुछ ही घंटों में आपका चेक क्‍ल‍ियर हो जाएगा. र‍िजर्व बैंक 4 अक्टूबर से नया सिस्टम लागू करने जा रहा है. इसमें चेक कुछ ही घंटों में क्‍ल‍ियर हो जाएगा. इसे 'कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन' (Continuous Clearing and Settlement on Realization) सिस्टम कहा जा रहा है. इस बदलाव दो स्‍टेप में लागू क‍िया जाएगा.

चेक स्कैन करके तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा

घंटों में चेक क्‍ल‍ियर होने का बदलाव कस्‍टमर के ल‍िए सुव‍िधाजनक होगा और इससे बैंक‍िंग प्रोसेस तेज होगा. इस सिस्टम के तहत चेक को स्कैन करके तुरंत क्लियरिंग हाउस भेजा जाएगा. यह प्रोसेस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. यानी, यद‍ि आप अकाउंट में चेक जमा करते हैं तो उसी द‍िन पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है. यह नियम देशभर के सभी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) पर लागू होगा. र‍िजर्व बैंक की तरफ से चेक जारी करने के नियमों में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है.

कैसे काम करेगा नया स‍िस्‍टम?
नए स‍िस्‍टम के तहत आपको सबसे पहले चेक जमा करना होगा. जब आप बैंक में चेक जमा करेंगे तो बैंक उसे स्कैन करके क्लियरिंग हाउस भेज देगा. इसके बाद क्‍ल‍ियर‍िंग हाउस चेक की जानकारी तुरंत संबंध‍ित बैंक को भेजेगा, ज‍िस अकाउंट से पैसे कटने हैं. इसके बाद ड्रॉई बैंक चेक को स्वीकार (हॉनर) या अस्‍वीकार (डिशॉनर) करने की पुष्‍ट‍ि करेगा. हर घंटे सेटलमेंट होगा और शाम 7 बजे तक सभी पुष्‍ट‍ि पूरी हो जाएगी. सेटलमेंट के बाद आपके बैंक को एक घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे. यह प्रोसेस फास्‍ट है और कस्‍टमर को इसमें जल्‍दी पैसे म‍िलेंगे.

दूसरा चरण: T+3 सेटलमेंट
4 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह सिस्टम पहला चरण है. दूसरा स्‍टेप 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. इसमें T+3 नियम लागू होगा. इसका मतलब यह हुआ क‍ि सुबह 10 से 11 बजे के बीच जमा चेक की पुष्‍ट‍ि दोपहर दो बजे तक होनी होगी. अगर ड्रॉई बैंक समय पर इसकी कन्‍फरमेशन नहीं देता तो चेक को स्वीकार मान लिया जाएगा. यह नियम चेक क्लियरिंग को और तेज करेगा. T+3 का मतलब है क‍ि चेक जमा होने के तीन घंटे के अंदर ड्रॉई बैंक को यह बताना होगा कि चेक स्वीकार है या नहीं. इससे चेक क्लियरिंग और भी फास्‍ट हो जाएगी और ग्राहक को उसी द‍िन पैसा म‍िल सकेगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

