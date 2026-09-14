Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम! पूरा अकाउंट नहीं होगा फ्रीज; RBI की तरफ से जारी हुआ नया नियम

1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम! पूरा अकाउंट नहीं होगा फ्रीज; RBI की तरफ से जारी हुआ नया नियम

RBI New Rules: RBI के नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार अब साइबर फ्रॉड के शक में पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं होगा. बैंक सिर्फ विवादित रकम पर ही होल्ड लगाएंगे. जानिए ग्राहकों को मिलने वाले 20 दिनों की मोहलत और नए SOP की पूरी जानकारी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 14, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:00 AM IST
1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम! पूरा अकाउंट नहीं होगा फ्रीज; RBI की तरफ से जारी हुआ नया नियम
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत की बेटियों ने 8वीं बार जीता एशिया कप, पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई
2
3
4
5