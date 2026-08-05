/जंग और तेल संकट से भी नहीं रुकी भारत के ग्रोथ की गड्डी, छलांगें मारकर दौड़ेगी इकोनॉमी, RBI ने बढ़ाया GDP का अनुमान

RBI Repo Rate Announcement: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC बैठक के बाद एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान किया. वैश्विक तनाव और खाड़ी युद्ध के चलते बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% पर बनाए रखा है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2025 के बाद से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह खाड़ी युद्ध, कच्चे तेल और अलनीनो की वजह से बढ़ती महंगाई है. रिजर्व बैंक के फैसले से होम लोन, कार लोन की ब्याज दरों में राहत और EMI के घटने का इंतजार करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है. यानी फिलहाल आपको EMI में कटौती से राहत नहीं मिलेगी.
भले ही रिजर्व बैंक ने होम लोन धारकों को राहत ना दी हो, लेकिन महंगाई और GDP पर रिजर्व बैंक ने बड़ी बात कही है.आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई दर में मामूली बदलाव करते हुए इसमें 10 बेसिस प्वाइंट में कटौती कर दी है. आरबीआई ने CPI इंडेक्स को 5.1 फीसदी से घटाकर 5.0 फीसदी कर दिया है.यानी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी कम होगी. वहीं कोर इंफ्लेशन रेट का अनुमान 4.3% रखा गया है जबकि पुराना अनुमान 4.7% का था.
आरबीआई नगवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि Q1 में महंगाई अनुमान से कम रहा, लेकिन जिस तरह से कच्चे तेल की सप्लाई और दाम बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. Q3 में महंगाई के पीक पर जाने की संभावना है. बता दें कि जून में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 4.4% हो गई, जो लगातार 16 महीनों के हाई पर है. RBI के इसका लक्ष्य 4% तय किया था.
रिजर्व बैंक ने भले ही ब्याज दरों में भले ही कटौती ना की हो, लेकिन GDP पर बड़ी बात कही है. रिजर्व बैंक ने FY27 के लिए GDP अनुमान को बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है. पहले इसे 6.6 फीसदी रखा गया था. FY27 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी का अनुमान 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है. दूसरी तिमाही का अनुमान 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.4 फीसदी कर दिया गया है.
RBI गवर्नर ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवाह मजबूत बना हुआ है. जून और जुलाई के दौरान भारत में 7.1 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है. ये निवेश भारत पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन है.