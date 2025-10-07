RBI Ombudsman Plan: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से बैंक कस्‍टमर को ध्‍यान में रखकर लगातार कदम उठाए जाते रहते हैं. प‍िछले द‍िनों आरबीआई ने न‍ियमों का पालन नहीं करने वाले कई बैंकों पर जुर्माना लगाया था. अब र‍िजर्व बैंक (RBI) की तरफ से करोड़ों बैंक कस्‍टमर को होने वाली क‍िसी भी परेशानी को ध्‍यान में रखकर अहम प्रस्‍ताव पेश क‍िया गया है. इस प्रस्ताव के तहत बैंक‍िंग लोकपाल अब शिकायत करने वाले कस्‍टमर को 30 लाख रुपये तक का मुआवजा दे सकता है.

ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के ल‍िये प्‍लान

आरबीआई की इस पहल का सीधा फायदा बैंकों से जुड़े ग्राहकों को होगा. यह मुआवजा ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई के ल‍िये होगा. आरबीआई (RBI) का टारगेट लोकपाल के प्‍लान को मजबूत करना और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना है. इसके अलावा लोकपाल को यह अधिकार भी होगा कि वह बैंक कस्‍टमर को हुई परेशानी और शिकायत दर्ज करने में लगे समय के ल‍िए तीन लाख रुपये तक का मुआवजा दे सके.

लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकेंगे कस्‍टमर

र‍िजर्व बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि 1 नवंबर से राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंक के कस्‍टमर लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकेंगे. यद‍ि बैंक की तरफ से 30 दिन के अंदर शिकायत का जवाब नहीं द‍िया जाता तो ग्राहक इसकी श‍िकायत आरबीआई के पास कर सकता है. श‍िकायत दर्ज कराने के 30 द‍िन के अंदर यद‍ि बैंक की तरफ से कोई र‍िस्‍पांस नहीं द‍िया जाता तो वे अपनी श‍िकायत आरबीआई के जर‍िये लोकपाल को कर सकेंगे.

आरबीआई के इस कदम से ग्राहकों के अध‍िकारों की रक्षा होने के साथ ही बैंकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी. इससे कस्‍टमर सर्व‍िस की क्‍वाल‍िटी में सुधार आएगा.