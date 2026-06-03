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Hindi NewsबिजनेसTax पर महाकदम उठा सकती है सरकार, ₹ को बचाने के लिए बड़ी तैयारी, हर घंटे बाजार से निकल रहे ₹400 करोड़ ने बढ़ाई टेंशन

Tax पर महाकदम उठा सकती है सरकार, ₹ को बचाने के लिए बड़ी तैयारी, हर घंटे बाजार से निकल रहे ₹400 करोड़ ने बढ़ाई टेंशन

LTCG Tax:  विदेशी निवेशकों की बिकावाली और रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार बॉन्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कटौती कर भारतीय बाजार को आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 03, 2026, 07:30 PM IST
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Tax पर महाकदम उठा सकती है सरकार, ₹ को बचाने के लिए बड़ी तैयारी, हर घंटे बाजार से निकल रहे ₹400 करोड़ ने बढ़ाई टेंशन

Foreign Investors:  भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशक दूर हो रहे हैं. साल 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालने का रिकॉर्ड बना दिया है. इस साल विदेशाी निवेशक शेयर बाजार से हर घंटे करीब 400 करोड़ रुपये निकाल रहे हैं. साल 2025 के मुकाबले इस साल के शुरुआती 5 महीनों में ही FIIs ने बाजार से  2.25 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं, जो साल 2025 में हुई 1.66 लाख करोड़ रुपये की निकासी से दोगुनी है. अब इन विदेशी निवेशकों को रोकने के लिए सरकार और RBI बड़ी तैयारी कर रहा है. सरकार बाजार से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव कर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.  

टैक्स सिस्टम में बदलाव की तैयारी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार शेयर बाजार से जुड़े टैक्स नियमों में फेरबदल की तैयारी कर रही है. विदेशी निवेशकों (FIIs Selling) की लगातार बिकवाली से परेशान सरकार LTCG टैक्स में कटौती समेत फॉरेन इन्वेस्टर्स को राहत दे सकती है. टैक्स में कटौती, बॉन्ड्स ओनरशिप पर लिमिट हटाने जैसे ऐलान कर सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है. मौजूदा वक्त में विदेशी निवेशकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी देना पड़ता है, जो उनके निवेश की लागत बढ़ा देता है. सरकार टैक्स सिस्टम में बदलाव कर विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर सकती है.  

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'विदेशी मेहमानों' को लुभाने की कोशिश 

सरकार LTCG टैक्स में कटौती के साथ-साथ बॉन्ड्स से अर्जित ब्याज पर लगने वाले 20% टैक्स में भारी कटौती कर सकती है. सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना चाहती है कि विदेशी निवेशक भारतीय डेड मार्केट में खुलकर पैसा लगा सके.  इतना ही नहीं रिजर्व बैंक विदेशी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के सॉवरेन बॉन्ड खरीदने के रास्ते फिर से खोल सकता है. साल 2024 में FII के लिए 14 साल, 30 साल वाले सरकारी Fully Accessible Route को लिस्ट से बाहर कर दिया गया था. 

लौटेगी रुपये की ताकत 

विदेशी निवेशकों का बाजार से बाहर निकलना बड़ा झटका है. रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बेजान होते रुपये में ताकत भरने के लिए सरकार और आरबीआई विदेशी निवेशकों को बाजार में वापस लाने की कोशिशों में जुटा है. विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार में लौटने से भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा खासकर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी. डॉलर की सप्लाई बढ़ने से रुपये को मजबूती मिलेगी.  भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा.  
 
  

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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