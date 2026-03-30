Advertisement
trendingNow13159247
Hindi Newsबिजनेसअकाउंट नंबर बदले ब‍िना बदल जाएगा बैंक, RBI की बड़ी तैयारी; कैसे काम करेगा पूरा प्रोसेस?

अकाउंट नंबर बदले ब‍िना बदल जाएगा बैंक, RBI की बड़ी तैयारी; कैसे काम करेगा पूरा प्रोसेस?

RBI के प्रस्तावित पेमेंट्स विजन 2028 के तहत बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी लागू की जा सकती है. इसका मतलब ये होगा कि ग्राहक अपने मौजूदा अकाउंट नंबर को बरकरार रखते हुए किसी दूसरे बैंक में आसानी से शिफ्ट हो सकेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: AI
source: AI

Bank Account Portability : देश भर के बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. ग्राहक मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक भी बदल सकेंगे. लेकिन, अकाउंट नंबर वही रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक बड़े सुधार पर काम कर रहा है. इसके तहत लोग बिना अकाउंट नंबर बदले अपना बैंक बदल सकेंगे. RBI के प्रस्तावित पेमेंट्स विजन 2028 के तहत बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी लागू की जा सकती है. इसका मतलब ये होगा कि ग्राहक अपने मौजूदा अकाउंट नंबर को बरकरार रखते हुए किसी दूसरे बैंक में आसानी से शिफ्ट हो सकेंगे.

क्या है बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी?

फिलहाल बैंक बदलना एक जटिल प्रक्रिया है. सैलरी अकाउंट, निवेश, सब्सक्रिप्शन और सरकारी स्कीम में नया अकाउंट नंबर अपडेट करना पड़ता है. इससे ग्राहक अक्सर बैंक बदलने से बचते हैं. नई व्यवस्था में आपका अकाउंट नंबर एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल आईडी की तरह काम करेगा. ये किसी एक बैंक से जुड़ा नहीं रहेगा. आप बिना नंबर बदले बैंक बदल सकेंगे. नया बैंक उसी अकाउंट नंबर को अपने सिस्टम में एक्टिव कर देगा. अब खराब सर्विस से आजादी मिलेगी. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ग्राहक खराब सर्विस, ज्यादा चार्ज या कमजोर डिजिटल सर्विस वाले बैंक को आसानी से छोड़ सकेंगे. इससे बैंक बदलना तेज और आसान होगा. एक ही बैंक पर निर्भरता खत्म होगी. ग्राहकों को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : सोना-चांदी महा सस्ता, ₹40000 तक गिर चुका है गोल्ड, चांदी ₹1.93 लाख हो गई सस्ती

 कैसे होंगे EMI, SIP और बिल पेमेंट?

बैंक बदलते समय सबसे बड़ी चिंता पेमेंट्स की होती है. लेकिन RBI का प्लान इस समस्या को ऐसे हल करेगा.

  • सभी EMI, SIP और बिल पेमेंट अपने आप नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे

  • किसी को अलग से जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी

  • पेमेंट बिना रुकावट जारी रहेंगे

PaSS सिस्टम क्या है?

RBI एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रहा है. इसे पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस (PaSS) कहा जाता है. इसके तहत सभी ऑटो-डेबिट और पेमेंट मैंडेट एक जगह स्टोर होंगे. बैंक बदलते ही ये अपने आप नए बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे. इनकमिंग और आउटगोइंग पेमेंट्स प्रभावित नहीं होंगे. अब हर जगह अकाउंट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नई व्यवस्था के बाद सैलरी अकाउंट के लिए HR को बार-बार जानकारी नहीं देनी होगी. DBT (सरकारी सब्सिडी) जैसे LPG या PM-Kisan बिना रुकावट मिलते रहेंगे. KYC डिटेल्स सुरक्षित तरीके से नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगी.

RBI विजन 2028 का उद्देश्य

RBI का लक्ष्य है:-

  • बैंकिंग में परेशानी कम करना

  • बैंक बदलना आसान बनाना

  • इनोवेशन को बढ़ावा देना

  • ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप सिस्टम तैयार करना

  • ग्राहकों और बैंकों पर असर

ग्राहकों के लिए क्या है खास?

  • ज्यादा स्वतंत्रता

  • बेहतर बैंक चुनने का विकल्प

  • आसान बैंकिंग अनुभव

बैंकों को क्या होगा फायदा?

  • प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

  • बेहतर सर्विस देने का दबाव होगा

  • ग्राहक को रोककर रखना मुश्किल होगा

क्या IFSC, लोन और क्रेडिट हिस्ट्री बदलेगी?

  • IFSC कोड बदल सकता है (क्योंकि यह बैंक और ब्रांच से जुड़ा होता है)

  • लोन और देनदारियां जारी रहेंगी और नए बैंक में ट्रांसफर होंगी

  • क्रेडिट हिस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Bank Account Portability

Trending news

'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
Omar Abdullah
'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', कश्मीर के सीएम ने क्यों कहा ऐसा?
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
amit shah
मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय करके आया हूं... संसद में शाह की इस बात पर क्यों लगे ठहाके
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
amit shah
जो हथियार उठाएगा, मारा जाएगा... नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर संसद में गरजे अमित शाह
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
Assembly Election 2026
'लूटे हुए पैसों से लोगों को बांट रहे उपहार', विजय का स्टालिन सरकार पर बड़ा हमला
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे में बदलेगा मौसम, उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी; IMD का अलर्ट
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
LPG
गल्फ में फंसे हैं 18 जहाज, 5 Kg सिलेंडर पर दूर हो गई कन्फ्यूजन; क्या बोली मोदी सरकार
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
census 2026
Digital Census: जनगणना में खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी, 2 मिनट में समझिए पूरा प्रॉसेस
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
Jammu and Kashmir weather update
मार्च में लौट आई ठंड! कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे