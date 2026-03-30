Bank Account Portability : देश भर के बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. ग्राहक मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक भी बदल सकेंगे. लेकिन, अकाउंट नंबर वही रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक बड़े सुधार पर काम कर रहा है. इसके तहत लोग बिना अकाउंट नंबर बदले अपना बैंक बदल सकेंगे. RBI के प्रस्तावित पेमेंट्स विजन 2028 के तहत बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी लागू की जा सकती है. इसका मतलब ये होगा कि ग्राहक अपने मौजूदा अकाउंट नंबर को बरकरार रखते हुए किसी दूसरे बैंक में आसानी से शिफ्ट हो सकेंगे.

क्या है बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी?

फिलहाल बैंक बदलना एक जटिल प्रक्रिया है. सैलरी अकाउंट, निवेश, सब्सक्रिप्शन और सरकारी स्कीम में नया अकाउंट नंबर अपडेट करना पड़ता है. इससे ग्राहक अक्सर बैंक बदलने से बचते हैं. नई व्यवस्था में आपका अकाउंट नंबर एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल आईडी की तरह काम करेगा. ये किसी एक बैंक से जुड़ा नहीं रहेगा. आप बिना नंबर बदले बैंक बदल सकेंगे. नया बैंक उसी अकाउंट नंबर को अपने सिस्टम में एक्टिव कर देगा. अब खराब सर्विस से आजादी मिलेगी. इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ग्राहक खराब सर्विस, ज्यादा चार्ज या कमजोर डिजिटल सर्विस वाले बैंक को आसानी से छोड़ सकेंगे. इससे बैंक बदलना तेज और आसान होगा. एक ही बैंक पर निर्भरता खत्म होगी. ग्राहकों को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

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कैसे होंगे EMI, SIP और बिल पेमेंट?

बैंक बदलते समय सबसे बड़ी चिंता पेमेंट्स की होती है. लेकिन RBI का प्लान इस समस्या को ऐसे हल करेगा.

सभी EMI, SIP और बिल पेमेंट अपने आप नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे

किसी को अलग से जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी

पेमेंट बिना रुकावट जारी रहेंगे

PaSS सिस्टम क्या है?

RBI एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना रहा है. इसे पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस (PaSS) कहा जाता है. इसके तहत सभी ऑटो-डेबिट और पेमेंट मैंडेट एक जगह स्टोर होंगे. बैंक बदलते ही ये अपने आप नए बैंक में शिफ्ट हो जाएंगे. इनकमिंग और आउटगोइंग पेमेंट्स प्रभावित नहीं होंगे. अब हर जगह अकाउंट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नई व्यवस्था के बाद सैलरी अकाउंट के लिए HR को बार-बार जानकारी नहीं देनी होगी. DBT (सरकारी सब्सिडी) जैसे LPG या PM-Kisan बिना रुकावट मिलते रहेंगे. KYC डिटेल्स सुरक्षित तरीके से नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगी.

RBI विजन 2028 का उद्देश्य

RBI का लक्ष्य है:-

बैंकिंग में परेशानी कम करना

बैंक बदलना आसान बनाना

इनोवेशन को बढ़ावा देना

ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप सिस्टम तैयार करना

ग्राहकों और बैंकों पर असर

ग्राहकों के लिए क्या है खास?

ज्यादा स्वतंत्रता

बेहतर बैंक चुनने का विकल्प

आसान बैंकिंग अनुभव

बैंकों को क्या होगा फायदा?

प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी

बेहतर सर्विस देने का दबाव होगा

ग्राहक को रोककर रखना मुश्किल होगा

क्या IFSC, लोन और क्रेडिट हिस्ट्री बदलेगी?