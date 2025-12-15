क्या अभी भी बदले जा सकते हैं 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट? जानिए क्या है RBI की पॉलिसी

RBI Policy : केंद्र सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की थी. तब से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए थे. अब, सोशल मीडिया पर हाल ही में अफवाहें फैल रही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुराने नोटों को बदलने के लिए नई नीतियां बनाई हैं. इससे लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है 'क्या पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बदलने के दावे सच हैं? यहां, हम आपके लिए इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई लेकर आए हैं.

क्या हो रहा है?

हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये के पुराने नोट बरामद किए हैं. कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि RBI ने इन नोटों को बदलने के लिए एक नई पहल शुरू की है. तब से लोग इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं. इसका जवाब साफ तौर पर 'नहीं' है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐसी कोई नीति शुरू नहीं की है. इसके बजाय, 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट अब किसी काम के नहीं हैं. अगर कोई उन्हें बदलने का दावा करता है, तो यह धोखाधड़ी और स्कैम का मामला है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : इनकम के मोर्चे पर भारत को झटका, छोटे देश ने मारी बाजी, रिपोर्ट ने खोली पोल

PIB का फैक्ट चेक

भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने साफ किया है कि ये दावे गुमराह करने वाले हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है. केंद्र सरकार की सूचना एजेंसी द्वारा किया गया फैक्ट चेक इन फैल रहे दावों को झूठा साबित करने का सबसे बड़ा सबूत है.

2016 में नोटबंदी

नोटबंदी नवंबर 2016 में हुई थी. तब से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बड़ी कीमत के पुराने नोट मिले हैं. हालांकि, अब उनकी कोई कीमत नहीं है. लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि सभी नई नीतियों की जानकारी के लिए उन्हें RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए.