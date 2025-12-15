Advertisement
trendingNow13042149
Hindi Newsबिजनेसक्या अभी भी बदले जा सकते हैं 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट? जानिए क्या है RBI की पॉलिसी

क्या अभी भी बदले जा सकते हैं 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट? जानिए क्या है RBI की पॉलिसी

'क्या पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बदलने के दावे सच हैं? यहां, हम आपके लिए इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई लेकर आए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या अभी भी बदले जा सकते हैं 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट? जानिए क्या है RBI की पॉलिसी

RBI Policy : केंद्र सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की थी. तब से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट चलन से बाहर हो गए थे. अब, सोशल मीडिया पर हाल ही में अफवाहें फैल रही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुराने नोटों को बदलने के लिए नई नीतियां बनाई हैं. इससे लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है 'क्या पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बदलने के दावे सच हैं? यहां, हम आपके लिए इस दावे के पीछे की पूरी सच्चाई लेकर आए हैं.

क्या हो रहा है?

हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये के पुराने नोट बरामद किए हैं. कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि RBI ने इन नोटों को बदलने के लिए एक नई पहल शुरू की है. तब से लोग इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं. इसका जवाब साफ तौर पर 'नहीं' है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐसी कोई नीति शुरू नहीं की है. इसके बजाय, 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट अब किसी काम के नहीं हैं. अगर कोई उन्हें बदलने का दावा करता है, तो यह धोखाधड़ी और स्कैम का मामला है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : इनकम के मोर्चे पर भारत को झटका, छोटे देश ने मारी बाजी, रिपोर्ट ने खोली पोल

PIB का फैक्ट चेक

भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने साफ किया है कि ये दावे गुमराह करने वाले हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है. केंद्र सरकार की सूचना एजेंसी द्वारा किया गया फैक्ट चेक इन फैल रहे दावों को झूठा साबित करने का सबसे बड़ा सबूत है.

2016 में नोटबंदी

नोटबंदी नवंबर 2016 में हुई थी. तब से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बड़ी कीमत के पुराने नोट मिले हैं. हालांकि, अब उनकी कोई कीमत नहीं है. लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि सभी नई नीतियों की जानकारी के लिए उन्हें RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

RBI policy

Trending news

हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी