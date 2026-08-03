अगस्त में EMI में राहत या फिर होम लोन पर लगेगा झटका ? आज से RBI ने शुरू किया मंथन

RBI Repo Rate: खाड़ी युद्ध, महंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, LPG की मुश्किल...बीते 6 महीनों में महंगाई की आग आपके घरों में घुस चुकी है. महंगाई की ये मार बैंक खाते में जमा आपकी सेविंग पर भी असर डाल रही है. आपके लोन की EMI भी इसकी चपेट में है. अगस्त में लोन की ब्याज दरों में राहत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंथन शुरू कर दिया है.
RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक आज 3 अगस्त से शुरू हो गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट में बदलावों को लेकर मंथन करेगा. ब्याज दर पर क्या फैसला होगा, इसका ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 अगस्त को करेंगे .
क्या रेपो रेट घटाएगा RBI ?
मौजूदा वैश्विक हालात और तेल की कीमत की वजह से बढ़ती महंगाई को देखकर उम्मीद यही की जा रही है कि रिजर्व बैंक एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आखिरी बार दिसंबर 2025 में रेपो रेट में बदलाव किया गया था. इस साल फरवरी, अप्रैल और जून में हुई मौद्रिक नीति बैठकों में कोई बदलाव नहीं किया गया. ऐसे में एक बार फिर से रिजर्व बैंक रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर कायम रख सकता है.
होम लोन पर राहत मिलेगी या नहीं ?
अधिकांश एक्सपर्ट का मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेंचमार्क रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के बनाए रख सकता है. जिस तरह से महंगाई का रिस्क बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी हुई है और मानसून निराश कर रहा है, उसने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है. ऐसे में अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक फिर से ब्याज दर को स्थिर रख सकता है. यानी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव की स्थिति नहीं दिख रही है. वहीं RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा पहले भी कह चुके हैं कि महंगाई पर काबू पाना उनका पहला लक्ष्य है. यानी आपको होम लोन की ब्याज दर घटे और EMI में राहत मिले, इसकी उम्मीद बेहद कम है.