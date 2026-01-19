क्या है डिजिटल करेंसी पर RBI का बड़ा प्लान, BRICS देशों को जोड़ने का सुझाव, डॉलर का दबदबा होगा कम?

Digital Currencies : भारत के सेंट्रल बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि BRICS देश अपने ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ें ताकि क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड और टूरिज्म पेमेंट आसान हो सकें. इससे जियो-पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है. सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार को सिफारिश की है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) को जोड़ने का प्रस्ताव 2026 BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया जाए.

BRICS में कौन-कौन से देश हैं शामिल?

भारत इस साल के आखिर में होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. अगर ये सिफारिश मान ली जाती है, तो BRICS सदस्यों की डिजिटल करेंसी को जोड़ने का प्रस्ताव पहली बार पेश किया जाएगा. BRICS संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : Tax पेयर्स को म‍िलेगा बड़ा तोहफा? 12 लाख तक Tax फ्री इनकम के बाद हो सकता है यह ऐलान

नाराज हो सकता है अमेरिका

हालांकि, इस पहल से अमेरिका नाराज हो सकता है, जिसने डॉलर को दरकिनार करने वाले किसी भी कदम के खिलाफ चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि BRICS गठबंधन 'अमेरिका विरोधी' है और उन्होंने इसके सदस्यों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी. इस खबर के छापे जाने तक, RBI, भारत सरकार और ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने इस मामले में टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है. पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रॉयटर्स के टिप्पणी के अनुरोध के जवाब में कहा कि उनके पास इस विषय पर साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है. दक्षिण अफ्रीकी और रूसी सेंट्रल बैंकों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

रुपये के ग्लोबल इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर

RBI का ये प्रस्ताव रियो डी जनेरियो में BRICS शिखर सम्मेलन में 2025 की घोषणा पर आधारित है. इसमें क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन को अधिक आसान बनाने के लिए सदस्य देशों के पेमेंट सिस्टम के बीच इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर दिया गया था. RBI ने क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन को तेज करने और अपनी करेंसी के ग्लोबल इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत के डिजिटल रुपये को दूसरे देशों की CBDC से जोड़ने में सार्वजनिक रूप से दिलचस्पी दिखाई है.

हालांकि, उसने कहा है कि रुपये के ग्लोबल इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी कोशिशों का मकसद डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा देना नहीं है. हालांकि BRICS के किसी भी सदस्य ने अपनी डिजिटल करेंसी पूरी तरह से लॉन्च नहीं की है, लेकिन सभी पांच मुख्य सदस्य पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं. भारत की डिजिटल करेंसी (जिसे ई-रुपया कहा जाता है) ने दिसंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से कुल 7 मिलियन रिटेल यूजर्स को आकर्षित किया है, जबकि चीन ने डिजिटल युआन के अंतरराष्ट्रीय इस्तेमाल को बढ़ावा देने का वादा किया है.

ये भी पढ़ें : सबसे बड़ा रेल हादसा, समंदर में समा गई पूरी ट्रेन, छटपटा कर मर गए 1700 लोग

क्या है RBI का प्लान?

RBI ने ऑफलाइन पेमेंट को इनेबल करके सरकारी सब्सिडी ट्रांसफर के लिए प्रोग्रामेबिलिटी देकर और फिनटेक फर्मों को डिजिटल करेंसी वॉलेट देने की अनुमति देकर ई-रुपये को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया है. एक सूत्र ने बताया कि BRICS डिजिटल करेंसी लिंकेज को सफल बनाने के लिए, इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस नियम और असंतुलित ट्रेड वॉल्यूम को सेटल करने के तरीके जैसे मुद्दे चर्चा के विषयों में शामिल होंगे.

सूत्र ने चेतावनी दी कि दूसरे देशों के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को अपनाने में मेंबर्स की हिचकिचाहट से प्रस्ताव पर देरी हो सकती है और प्रोग्रेस के लिए टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन पर सहमति की आवश्यकता होगी.