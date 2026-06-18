HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा, RBI ने दी मंजूरी

HDFC Banks Interim Chairman : प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक, HDFC बैंक को लीडरशिप के मोर्चे पर राहत मिली है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक के अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन केकी मिस्त्री के कार्यकाल को तीन महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
बैंक की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक, RBI ने केकी मिस्त्री को 18 सितंबर 2026 तक या नियमित पार्ट टाइम चेयरमैन की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है. बैंक ने उनके कार्यकाल विस्तार के लिए RBI से अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है.
केकी मिस्त्री फिलहाल बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक हैं. इस साल की शुरुआत में स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था. इसके अलावा, HDFC बैंक के बोर्ड ने बैंक की 32वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 5 अगस्त 2026 को आयोजित करने को भी मंजूरी दी है. ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और दोपहर 2 बजे शुरू होगी.
AGM में शेयरधारक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर (फेस वैल्यू 1 रुपये) 13 रुपये के डिविडेंड के प्रस्ताव पर विचार करेंगे. शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद डिविडेंड का भुगतान 6 अगस्त 2026 या उसके बाद किया जाएगा. मार्च में HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को केकी मिस्त्री की अंतरिम चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की जानकारी दी थी. RBI की ताजा मंजूरी से नियमित चेयरमैन की नियुक्ति तक बैंक के बोर्ड स्तर पर नेतृत्व की निरंतरता बनी रहेगी.
केकी मिस्त्री भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सम्मानित नामों में शामिल हैं. HDFC और HDFC बैंक के विलय से पहले वो HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO रह चुके हैं और विलय के बाद भी समूह की कॉरपोरेट गवर्नेंस में अहम भूमिका निभा रहे हैं. बैंक की नियामकीय फाइलिंग के मुताबिक, 18 जून को बोर्ड बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई और AGM से जुड़े प्रस्तावों को शाम 4:25 बजे मंजूरी दी गई.
मार्केट कैप के लिहाज से देश का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC Bank स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस और सुचारु नेतृत्व परिवर्तन सुनिश्चित करने पर फोकस बनाए हुए है।