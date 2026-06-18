Add Zee Business As A Preferred Source
App

HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा, RBI ने दी मंजूरी

बैंक की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक, RBI ने केकी मिस्त्री को 18 सितंबर 2026 तक या नियमित पार्ट टाइम चेयरमैन की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है. बैंक ने उनके कार्यकाल विस्तार के लिए RBI से अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:37 PM IST
HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा, RBI ने दी मंजूरी
Image Credit: X/social media

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा, RBI ने दी मंजूरी
HDFC bank0 min ago
2
Shah Rukh Khan16 min ago
3
bjp expansion28 min ago
4
lifestyle31 min ago
5
Haryanvi Song Controversy53 min ago