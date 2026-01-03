अगर आपके पास है 2,000 रुपये का नोट तो क्या करें, RBI ने दे दिया बड़ा अपडेट

RBI : अगर आपके पास अभी भी घर पर 2,000 रुपये के नोट हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बार-बार साफ किया है कि 2,000 रुपये का नोट अभी भी लीगल टेंडर है. भले ही इसे एक्टिव सर्कुलेशन से हटा लिया गया हो. RBI ने मई 2023 में अपनी करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के तहत 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी. इस कदम का मकसद छोटे डिनॉमिनेशन के नोटों की लिक्विडिटी को बेहतर बनाना था. इसका प्रमुख कारण 2,000 रुपये का नोट रोजाना के लेन-देन के लिए आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता था. सबसे जरूरी बात यह है कि ये वापसी नोटबंदी नहीं थी. इसका मतलब है कि नोट को अमान्य नहीं किया गया है और इसे रखने पर कोई पेनल्टी नहीं है.

सर्कुलेशन लगातार कम हुआ

RBI के मुताबिक, 2,000 रुपये के नोट लेन-देन और पेमेंट के लिए मान्य हैं. दुकानें, बिजनेस और लोग कानूनी तौर पर इन्हें स्वीकार कर सकते हैं. चूंकि बैंकों ने इन नोटों को जारी करना बंद कर दिया है. इसलिए इनका सर्कुलेशन लगातार कम हो गया है. इसके कारण बहुत से लोग पा सकते हैं कि रिटेलर रोजाना की खरीदारी के लिए इन्हें स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं भले ही कोई कानूनी रोक न हो. RBI के डेटा से पता चलता है कि सर्कुलेशन में मौजूद 98 प्रतिशत से अधिक 2,000 रुपये के नोट पहले ही बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं. ये बताता है कि इन नोटों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अभी भी लोगों के पास है.

एक्सचेंज और जमा करने की समय-सीमा

शुरुआत में RBI ने लोगों को रेगुलर बैंक ब्रांच में 2,000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की इजाजत दी थी. ये सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध थी. उस तारीख के बाद कमर्शियल बैंकों ने एक्सचेंज या जमा करने के लिए इन नोटों को स्वीकार करना बंद कर दिया. हालांकि, 2,000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने का ऑप्शन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है.

अब आप 2,000 रुपये के नोट कैसे बदल सकते हैं?

फिलहाल, RBI 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए इन तरीकों की इजाजत देता है:

RBI इश्यू ऑफिस

लोग 2,000 रुपये के नोट सीधे अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए पूरे भारत में RBI के किसी भी इश्यू ऑफिस में जा सकते हैं. पहचान वेरिफिकेशन और स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रक्रियाएं लागू होंगी.

इंडिया पोस्ट सुविधा

लोग 2,000 रुपये के नोट अपने लोकल पोस्ट ऑफिस से RBI इश्यू ऑफिस भेजने के लिए इंडिया पोस्ट सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वेरिफिकेशन के बाद रकम भेजने वाले के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी. ये ऑप्शन उन लोगों के लिए खुले हैं जो बैंक ब्रांच में पहले की डेडलाइन चूक गए थे.

होल्डर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए

2,000 रुपये के नोट रखना पूरी तरह से लीगल है

ये नोट अभी भी वैलिड करेंसी हैं

रेगुलर बैंक अब इन्हें एक्सचेंज या एक्सेप्ट नहीं करते हैं

RBI इश्यू ऑफिस और इंडिया पोस्ट ही अब एकमात्र ऑफिशियल चैनल हैं

निष्कर्ष

RBI ने यह साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये का नोट अभी भी लीगल टेंडर है. लेकिन अब यह एक्टिव सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं है. हालांकि इनमें से ज़्यादातर नोट पहले ही सिस्टम में वापस आ चुके हैं. लेकिन जो लोग अभी भी इन्हें रखे हुए हैं. वे RBI-ऑथराइज़्ड चैनलों के जरिए इन्हें एक्सचेंज या जमा कर सकते हैं. सुविधा और आसानी के लिए होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि जब भी संभव हो, वे इन्हें छोटे डिनॉमिनेशन में बदल लें.