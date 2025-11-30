क्या मिलने वाली है EMI में राहत? RBI MPC पर इकोनॉमिस्ट की बड़ी भविष्यवाणी

Upcoming RBI MPC Meet : अगले सप्ताह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है. लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भारत की रियल GDP, FY 2025-26 के Q2 में 8.2 परसेंट बढ़ने का अनुमान है. जबकि FY 2024-25 के Q2 में ग्रोथ रेट 5.6 परसेंट थी.

इसके अलावा, अक्टूबर में भारत की महंगाई दर में काफी नरमी दिखी. जो अर्थव्यवस्था के मजबूत फंडामेंटल्स और असरदार प्राइस मैनेजमेंट उपायों को दिखाता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से मापी जाने वाली हेडलाइन इंफ्लेशन पिछले साल के मुकाबले कम होकर 0.25 परसेंट हो गई है.

क्या होगा कोई बड़ा बदलाव?

इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, RBI MPC में रेपो रेट पर फैसला होगा. बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा, Q4-FY26 और FY27 में महंगाई 4 परसेंट से अधिक रहने की संभावना है, जिससे रियल रेपो रेट 1-1.5 परसेंट रहेगा, पॉलिसी रेट ठीक-ठाक लेवल पर लग रहा है. इन हालात में हमें नहीं लगता कि पॉलिसी रेट में कोई बदलाव होना चाहिए.

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि दिसंबर में अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में अच्छे मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स के कारण ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है. मल्होत्रा ​​ने अक्टूबर में पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद ये भी कहा था कि महंगाई कम होने के कारण आगे रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है, जिससे RBI को ग्रोथ पर फोकस करने की जगह मिल गई है.

उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल बैंक के दो काम हैं- कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और ग्रोथ बनाए रखना. मल्होत्रा ​​ने कहा, 'हम ग्रोथ को लेकर न तो अग्रेसिव हैं, न ही डिफेंसिव. RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए अगस्त और अक्टूबर में हुए पिछले दो रिव्यू में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था. इससे पहले RBI ने फरवरी और जून के बीच रेपो रेट को 100 बेसिस प्वाइंट घटाकर 6.5 परसेंट से 5.5 परसेंट कर दिया था.

मॉर्गन स्टेनली की क्या है राय?

मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि RBI रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 परसेंट कर देगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिसी का बड़ा रुख समझदारी भरा रहने की संभावना है और यह कदम उठाए जाने के बाद सेंट्रल बैंक डेटा पर निर्भर हो जाएगा.