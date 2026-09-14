/Repo Rate: क्या फिर महंगा होने वाला है होम लोन और ऑटो लोन? SBI रिसर्च के दावे से लगेगा झटका

मान लीजिए कि आपने 8.25% की फ्लोटिंग ब्याज दर पर 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है. अभी के हिसाब से आपकी हर महीने की EMI लगभग 42,603 रुपये बनती है. अब यदि RBI रेपो रेट में 0.50% का इजाफा करता है और बैंक इस पूरी बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर डाल देते हैं, तो आपके लोन की ब्याज दर बढ़कर 8.75% हो जाएगी. इस नई दर के हिसाब से आपकी हर महीने की EMI बढ़कर लगभग 44,186 रुपये हो जाएगी. यानी आपको हर महीने 1,583 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. सालभर के हिसाब से देखें तो आपकी जेब पर 18,996 रुपये का सीधा अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा.