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Repo Rate: क्या फिर महंगा होने वाला है होम लोन और ऑटो लोन? SBI रिसर्च के दावे से लगेगा झटका

RBI की तरफ से जल्द रेपो रेट में 0.50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है. SBI रिसर्व की रिपोर्ट के अनुसार होम लोन, कार लोन और EMI पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आइए समझते हैं यह आपकी जेब पर क्या असर डालेगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 14, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:42 PM IST
Repo Rate: क्या फिर महंगा होने वाला है होम लोन और ऑटो लोन? SBI रिसर्च के दावे से लगेगा झटका
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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