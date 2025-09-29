गोल्ड लोन की मांग में उछाल, RBI की रिपोर्ट का खुलासा- कर्ज के लिए ज्वेलरी गिरवी रख रहे लोग

सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पुराने समय से चलता आ रहा चलन है. हालांकि बैंकों द्वारा पर्सनल लोन, होम लोन, जैसी तमाम सुविधाओं के लागू होने के बाद से इसमें कमी आ गयी थी. लेकिन अब दोबारा से लोग गोल्ड लोन को ज्यादा बेहतर विकल्प मान रहे हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि सोने की ज्वेलरी के बदले कर्ज लेने की प्रवृत्ति में जुलाई, 2025 तक 122 प्रतिशत का भारी उछाल देखा गया है. जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कहीं अधिक है.

क्यों बढ़ी गोल्ड लोन की मांग

- सोने को लेकर भारतीयों की आस्था और इसकी कीमतों में भारी उछाल को गोल्ड लोन में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. इस साल अब तक सोने की कीमत में 38,750 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है. जिससे कम सोने के बदले अधिक कर्ज मिल रहा है. बता दें, आज सोना का भाव 1,16,890 है.

- गोल्ड लोन में वृद्धि की दूसरी बड़ी वजह RBI द्वारा पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर 'रिस्क वेट' का बढ़ाना है. यानी कि बैंक जितना पर्सनल लोन देते हैं उसकी 125 प्रतिशत राशि संरक्षित रखनी होती है. जिससे अब छोटे-छोटे गांवों और कस्बों में लोग गोल्ड लोन लेने लगे हैं.

दोगुना हुआ गोल्ड लोन का मार्केट



आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और कुछ अन्य रिपोर्टों के मुताबिक गोल्ड लोन का बाजार 2024 में 7.1 लाख करोड़ रुपये का था, जो 2028 तक दोगुना होकर 14.19 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है.