खाली हुई देश की तिजोरी! लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट, विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $688.104 अरब पर पहुंचा

 RBI ने शुक्रवार को बताया, 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 4.472 अरब डॉलर घटकर 688.104 अरब डॉलर पर आ गया, जिसका मुख्य कारण सोने के भंडार के मूल्य में भारी कमी रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:03 PM IST
खाली हुई देश की तिजोरी! लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट, विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $688.104 अरब पर पहुंचा

India's foreign exchange reserves: देश में एक बार फिर आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर मिली है. देश के फॉरे​क्स रिजर्व से बड़ी गिरावट देखने को मिली है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's foreign exchange reserves) गिरकर 688.104 बिलियन डॉलर रह गया है. RBI ने शुक्रवार को बताया, 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 4.472 अरब डॉलर घटकर 688.104 अरब डॉलर पर आ गया, जिसका मुख्य कारण सोने के भंडार के मूल्य में भारी कमी रहा है. इसके बिल्कुल विपरीत, इससे पिछले सप्ताह कुल भंडार 5.543 अरब डॉलर बढ़कर 692.576 अरब डॉलर हो गया था.

लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट 

इस गिरावट से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, जो वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव और कैपिटल फ्लो के दबाव को दर्शाता है. 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा एसेट्स  (Foreign Currency Assets- FCA) 1.69 अरब डॉलर घटकर 560.6 अरब डॉलर हो गया है. सप्ताह के दौरान सोने के भंडार का मूल्य 2.675 अरब डॉलर घटकर 104.182 अरब डॉलर रह गया है.

स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) भी 84 मिलियन डॉलर घटकर 18.566 अरब डॉलर पर आ गया है. IMF में भारत की रिजर्व पोजीशन भी रिपोर्टिंग सप्ताह में 23 मिलियन डॉलर घटकर 4.757 अरब डॉलर पर आ गई है.

भारत का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा 

अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत का फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 8.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है. ये बात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़ों में सामने आयी है. अप्रैल से अक्टूबर तक फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य के 52.6% तक पहुंच गया है. एक साल पहले इसी अवधि में राजकोषीय घाटा 7.51 लाख करोड़ रुपये था.

अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर देखने को मिली है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की  GDP ने रफ्तार पकड़ ली है. GDP में रिकॉर्ड तोड़ 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है. ये छह तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ है, जिसकी वजह मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आउटपुट है. ब्लूमबर्ग का अनुमान 7.4% था.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

