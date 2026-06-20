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RBI ने क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड के न‍ियमों में क‍िया बड़ा बदलाव, अप्‍लाई करने से पहले पढ़ लें पूरी ड‍िटेल

KCC Rules: भारतीय र‍िजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया है. इन बदलाव का मकसद क्रॉप सीजन की परिभाषा को स्टैंडर्डाइज्ड करना है. नए न‍ियम जनवरी 2027 से देशभर में लागू क‍िये जाएंगे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:19 PM IST
RBI ने क‍िसान क्रेड‍िट कार्ड के न‍ियमों में क‍िया बड़ा बदलाव, अप्‍लाई करने से पहले पढ़ लें पूरी ड‍िटेल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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