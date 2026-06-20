आरबीआई (RBI) ने तर्क दिया कि इस ल‍िमि‍ट को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था. इसलिए इसमें तुरंत बदलाव की जरूरत नहीं है. नए नियमों के अनुसार बैंक पहले की तरह ही हर कर्जदार से 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए कोई गारंटी या मार्जिन मनी नहीं मांगेंगे. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया कि यदि कोई स्वेच्छा से अपनी सोने या चांदी की चीजों को गिरवी रखकर 2 लाख तक का लोन लेता है तो इसे बिना गारंटी वाले नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. इसके अलावा, आरबीआई ने उन केसीसी लोन के मामलों में अतिरिक्त छूट दी है जहां फसल को बंधक के रूप में रखा जाता है और लोन वसूली के लिए कोई विशेष व्यवस्था होती है.