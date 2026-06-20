Kisan Credit Card: देश के करोड़ों किसानों को लोन देने और उसकी वसूली को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए आरबीआई (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है. बदलाव के तहत आरबीआई (RBI) ने क्रॉप सीजन की परिभाषा को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है. इसे बैंकों के एसेट क्लासिफिकेशन नियमों के दायरे में लाया गया है, ताकि बैंकों में एग्रीकल्चर लोन देने और उसकी किस्त चुकाने की टाइम लिमिट में एकरूपता लाई जा सके. नए नियम को जनवरी 2027 से देशभर में लागू किया जाएगा.
नियमों में बदलाव का मकसद खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में किसानों को बेहद आसान और तय प्रोसेस के जरिये सही समय पर लोन की सुविधा देना है. रिजर्व बैंक ने साफ किया कि नए दिशानिर्देशों का मकसद बैंकिंग सिस्टम के जरिये केसीसी योजना के तहत किसानों को उनकी वर्किंग कैपिटल और निवेश की जरूरतों के लिए पर्याप्त लोन देना है. नए फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा बदलाव फसल सीजन को लेकर हुआ है. केसीसी के तहत कम अवधि वाली फसल (शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स) के लिए फसल की अवधि को 12 महीने तय किया गया है. लंबी अवधि वाली फसलों के लिए इसे 18 महीने का समय तय किया गया है.
फसल सीजन का मतलब फसल की बुआई से लेकर उसकी कटाई और बाजार में बेचे जाने तक के समय से होता है. इसी समय-सीमा के बेस पर बैंक लोन की समीक्षा और उसकी वापसी का शेड्यूल तय करेंगे. फरवरी में जारी किये गए ड्राफ्ट नियमों पर आम लोगों और जानकारों से मिली राय के बाद आरबीआई ने यह गाइडलाइन जारी की है. कई लोगों ने कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट को भी बढ़ाने की डिमांड की थी. लेकिन केंद्रीय बैंक की तरफ से इस मांग को खारिज कर दिया गया.
आरबीआई (RBI) ने तर्क दिया कि इस लिमिट को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था. इसलिए इसमें तुरंत बदलाव की जरूरत नहीं है. नए नियमों के अनुसार बैंक पहले की तरह ही हर कर्जदार से 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए कोई गारंटी या मार्जिन मनी नहीं मांगेंगे. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह साफ किया कि यदि कोई स्वेच्छा से अपनी सोने या चांदी की चीजों को गिरवी रखकर 2 लाख तक का लोन लेता है तो इसे बिना गारंटी वाले नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. इसके अलावा, आरबीआई ने उन केसीसी लोन के मामलों में अतिरिक्त छूट दी है जहां फसल को बंधक के रूप में रखा जाता है और लोन वसूली के लिए कोई विशेष व्यवस्था होती है.