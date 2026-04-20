RBI का बड़ा फैसला; रुपये से जुड़े डेरिवेटिव ट्रेड्स पर आंशिक राहत, पाबंदियां हटाईं

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को रुपये से जुड़े डेरिवेटिव ट्रेड्स पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में आंशिक ढील देने का फैसला किया है. ये सख्त नियम अप्रैल की शुरुआत में इसलिए लागू किए गए थे ताकि रुपये में लगातार आ रही गिरावट और अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ग्राहकों को नॉन-डिलिवरेबल फॉरवर्ड (NDF) सौदे ऑफर करने से रोक दिया था. इसके साथ ही पहले से कैंसिल किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी. इसके अलावा, ऑथराइज्ड डीलर्स को अपने संबंधित संस्थानों के साथ रुपये आधारित विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था.

दो प्रमुख प्रतिबंधों को पूरी तरह वापस ले लिया

अब RBI ने इनमें से दो प्रमुख प्रतिबंधों को पूरी तरह वापस ले लिया है, जबकि संबंधित पक्षों से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करते हुए आंशिक राहत दी है. नए संशोधन के तहत अब मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने और उन्हें आगे बढ़ाने (रोलओवर) की अनुमति मिल गई है. साथ ही, नॉन-रेजिडेंट यूनिट्स के साथ बैक-टू-बैक लेनदेन भी फिर से संभव हो गए हैं. ये कदम उन सख्त उपायों में नरमी का संकेत देता है, जो मार्च के अंत में रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास पहुंचने के बाद लागू किए गए थे. उस समय उद्देश्य ये था कि सट्टा आधारित आर्बिट्राज ट्रेडिंग पर रोक लगाई जा सके और रुपये पर दबाव कम किया जाए.

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रुपये में करीब 2% की रिकवरी

नए प्रतिबंधों के बाद अप्रैल में रुपये में करीब 2% की रिकवरी देखने को मिली और हाल के दिनों में यह 92.50 से 93.50 के दायरे में स्थिर बना हुआ है. हालांकि, ऑनशोर बाजार में बैंकों की नेट ओपन पोजिशन पर 100 मिलियन डॉलर की सीमा अभी भी लागू है.