Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /RBI का नया न‍ियम, नए साल से बदलेगा बैंक का प्रोसेस, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर म‍िलेगा मुआवजा!

RBI का नया न‍ियम, नए साल से बदलेगा बैंक का प्रोसेस, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर म‍िलेगा मुआवजा!

RBI New Rules: अगर 1 जनवरी 2027 से क‍िसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसे आरबीआई और बैंक की तरफ से 25000 रुपये तक का मुआवजा द‍िया जाएगा. र‍िजर्व बैंक की तरफ से नए न‍ियम को लागू करने के पीछे फ्रॉड पीड़‍ितों को राहत देना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 25, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:29 AM IST
RBI का नया न‍ियम, नए साल से बदलेगा बैंक का प्रोसेस, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर म‍िलेगा मुआवजा!
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अगर कोई प्लेन गलती से दूसरे देश के एयरस्पेस में चला जाए तो क्या होता है?
Air India flight35 min ago
2
mumbai39 min ago
3
Delhi news44 min ago
4
Meta AI55 min ago
5
Haridwar accident58 min ago