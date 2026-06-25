Digital Fraud Rules: डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामले खूब सामने आ रहे हैं. लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वालों को राहत दी है. RBI के नए नियम के अनुसार छोटे स्तर के डिजिटल फ्रॉड के पीड़ितों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा. रिजर्व बैंक का यह नियम 50,000 रुपये तक के फ्रॉड वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर लागू होगा. हालांकि, आरबीआई ने नए नियम को लागू करने की तारीख को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. इसे पहले 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाना था. लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा.
इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2027 को या इसके बाद होने वाले डिजिटल फ्रॉड पर ही यह नया नियम लागू होगा. पॉलिसी के तहत 50,000 रुपये से ज्यादा के फ्रॉड से जुड़े मामलों के लिए किसी तरह के मुआवजे का जिक्र नहीं किया है. आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, डिजिटल फ्रॉड के शिकार किसी भी कस्टमर या छोटे कारोबारी को उसके नुकसान का 85% हिस्सा या अधिकतम 25,000 रुपये (जो भी कम होगा) मुआवजे के रूप में दिया जाएगा. इस राहत को देने के साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि कोई भी नागरिक अपने पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार इस योजना का फायदा उठा सकता है.
मुआवजा पाने के लिए कस्टमर को फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर इससे जुड़ी शिकायत अपने संबंधित बैंक और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज करानी होगी. आरबीआई (RBI) ने मुआवजे का भुगतान करने के लिए बेहद साफ कैलकुलेशन की है. नियम के अनुसार, उदाहरण के लिए यदि किसी के साथ 29,412 रुपये से कम का फ्रॉड होता है तो उसे नुकसान का 85 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा. इसका 65 प्रतिशत हिस्सा खुद आरबीआई उठाएगा, जबकि पीड़ित के बैंक और जिस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है (बेनिफिशियरी बैंक), दोनों को 10-10 प्रतिशत देना होगा.
लेकिन यदि 29,412 से लेकर 50,000 रुपये तक का फ्रॉड हुआ है तो मुआवजे की अधिकतम लिमिट 25,000 रुपये तय है. इसमें केंद्रीय बैंक 19,118 रुपये का भुगतान करेगा और दोनों बैंक 2,941-2,941 रुपये देंगे. इंटरनेशनल या क्रॉस-बॉर्डर फ्रॉड के मामले में आरबीआई 19,118 रुपये और कस्टमर का बैंक 5,882 रुपये की हिस्सेदारी देगा. आरबीआई ने साफ किया है कि किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड में कस्टमर की गलती या लापरवाही साबित करने का पूरा जिम्मा बैंक का होगा. अगर फ्रॉड बैंक की किसी तकनीकी खामी, सुरक्षा प्रणाली में खराबी या बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है तो कस्टमर की देनदारी पूरी तरह शून्य होगी.
नियम लागू होने के बाद बैंकों को अपने काम करने के तरीके में सुधार करना होगा. बैंकों का 24 घंटे काम करने वाली हेल्प डेस्क या चैनल बनाना जरूरी होगा, जहां कस्टर किसी भी समय फ्रॉड या डेबिट-क्रेडिट कार्ड खोने की रिपोर्ट दर्ज करा सकें. इसके अलावा 500 रुपये से ज्यादा के हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पर ग्राहकों को तुरंत एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजना जरूरी कर दिया गया है. केंद्रीय बैंक ने इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय की है. घरेलू फ्रॉड के मामलों में बैंकों को 45 दिन के अंदर और अंतरराष्ट्रीय मामलों में 60 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी होगा.