Digital Fraud Rules: ड‍िजिटल ट्रांजेक्‍शन के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामले खूब सामने आ रहे हैं. लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को ध्‍यान में रखते हुए र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने ऑनलाइन और डिजिटल बैंक‍िंग फ्रॉड का शिकार होने वालों को राहत दी है. RBI के नए न‍ियम के अनुसार छोटे स्तर के डिजिटल फ्रॉड के पीड़ितों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा. र‍िजर्व बैंक का यह न‍ियम 50,000 रुपये तक के फ्रॉड वाले इलेक्‍ट्रॉन‍िक बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन पर लागू होगा. हालांकि, आरबीआई ने नए नियम को लागू करने की तारीख को छह महीने के ल‍िए आगे बढ़ा द‍िया है. इसे पहले 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाना था. लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2027 से लागू क‍िया जाएगा.