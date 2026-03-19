HDFC Bank Share Price: अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) के एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के पार्ट टाइम चेयरमैन पद से अचानक इस्‍तीफा देने के बाद न‍िवेशक डरे हुए हैं. अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्‍तीफे में ल‍िखा क‍ि वह, पर्सनल वैल्‍यूज और इथ‍िक्‍स को लेकर र‍िजाइन कर रहे हैं. उनके इस्‍तीफे की खबर आने के बाद बीएसई पर बैंक के शेयरों में ग‍िरावट आने लगी और कारोबारी सत्र की शुरुआत में 9 प्रत‍िशत तक टूटकर 52 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर आ गया. एचडीएफसी बैंक को लेकर न‍िवेशकों की च‍िंता के बीच आरबीआई (RBI) का बयान आया है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से बयान में साफ क‍िया गया क‍ि बैंक पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है. 19 मार्च 2026 को जारी बयान में आरबीआई (RBI) ने कहा क‍ि बैंक के संचालन या गवर्नेंस में क‍िसी तरह की समस्या नहीं है. र‍िजर्व बैंक की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में क‍िसी तरह की मटेरियल च‍िंता नहीं है. बैंक डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्‍पार्टेंट बैंक (D-SIB) है और इसका बोर्ड प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है. आरबीआई की तरफ से की जाने वाली नियमित जांच में बैंक की गवर्नेंस या ऑपरेशंस में क‍िसी तरह की खामी नहीं मिली है.

HDFC बैंक फाइनेंश‍ियल रूप से बहुत मजबूत

आरबीआई (RBI) की तरफ से यह भी जोर देकर कहा गया क‍ि एचडीएफसी (HDFC) बैंक फाइनेंश‍ियल रूप से बहुत मजबूत है. बैंक में पर्याप्‍त कैप‍िटल है और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी भी अच्छी स्थिति में है. इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राहकों की जमा राशि और लोन स‍िस्‍टम पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. अतनु चक्रवर्ती के इस्‍तीफे के बाद बैंक ने तत्‍काल प्रभाव से केकी मिस्त्री को तीन महीने के लिए इंटर‍िम पार्ट-टाइम चेयरमैन बनाया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से इस ट्रांजिशन स‍िस्‍टम को तुरंत मंजूरी दे दी गई है. RBI की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि बैंक बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क में रहेगा.

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आरबीआई के बयान के बाद आई र‍िकवरी

अतनु चक्रवर्ती ने 'वैल्यूज और एथिक्स' को लेकर र‍िजाइन की बात कही थी. लेकिन RBI की तरफ से बयान आने के बाद निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. आरबीआई की तरफ से बयान जारी क‍िये जाने के बाद शेयर में र‍िकवरी देखी जा रही है. कारोबारी सत्र की शुरुआत में ही 772 रुपये तक टूटने वाला एचडीएफसी का शेयर दोपहर करीब 12 बजे 808 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है. जानकारों का कहना है क‍ि आरबीआई की तरफ से आया बयान बैंक की छवि को बचाने और मार्केट में स्थिरता लाने में मददगार साबित होगा.

इससे पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 8 प्रत‍िशत टूटकर 52 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया. इस ग‍िरावट से एचडीएफसी का मार्केट कैप कुछ ही देर में एक लाख करोड़ रुपये टूट गया. अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्‍तीफे का कारण पर्सनल वैल्‍यूज और इथ‍िक्‍स को लेकर बताया है. इस्‍तीफे में उन्‍होंने क‍िसी खास घटना का ज‍िक्र नहीं क‍िया लेक‍िन उनका यह बयान बैंक‍िंग सेक्‍टर में चर्चा का कारण बन गया.