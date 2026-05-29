RBI: देश की इकोनॉमी को लेकर आरबीआई ने मजबूत ग्रोथ आउटलुक पेश किया है. रिजर्व बैंक की तरफ से अनुमान जताया गया कि FY 2027 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.9 फीसदी रहने की उम्मीद है. यह भी अनुमान जताया गया कि महंगाई दर भी तय दायरे में रही रहेगी.
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GDP Growth Rate: ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन और मिडिल ईस्ट क्राइसिस से पैदा हुए आर्थिक खतरों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही है. आरबीआई (RBI) ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2025-26 में देश की इकोनॉमिक हेल्थ को लेकर बेहद पॉजिटिव तस्वीर पेश की है. आरबीआई का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (FY27) में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9 फीसदी की मजबूत दर से आगे बढ़ेगी. हालांकि, इसके साथ ही आरबीआई (RBI) ने यह चेतावनी भी दी है कि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत, ग्लोबल अनिश्चितता और सप्लाई चेन में आ रही रुकावट के कारण आने वाले समय में महंगाई का दबाव गहरा सकता है.
आरबीआई की तरफ से हालिया सालाना रिपोर्ट में साफ किया गया कि दुनियाभर की सुस्त पड़ती आर्थिक रफ्तार के बीच आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक काफी पॉजिटिव बना हुआ है. देश के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी पहलू (मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स) ग्रोथ को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं. रिजर्व बैंक के अनुसार साल 2026 में जियो-पॉलिटिकल रिस्क फिर से ग्लोबल ग्रोथ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है. खासकर वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष ने दुनियाभर में महंगाई के अनुमान को बढ़ाने का काम किया है.
महंगाई बढ़ने के कारण इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट पर विपरीत असर पड़ रहा है. इसके बावजूद भारत अपनी मजबूत घरेलू ताकतों के दम पर संकट का मुकाबला करने में सक्षम दिख रहा है. पिछले वित्त वर्ष के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी में टॉप पर बना रहा है. साल 2025-26 के दौरान देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर के 7.1 फीसदी के मुकाबले बेहतर है. आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश की तेज रफ्तार को मजबूत घरेलू खपत, लगातार हो रहे निवेश, सरकार के नीतिगत फैसलों और मजबूत आर्थिक आधार से बड़ा सहारा मिला है.
आगामी सालों में भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बैंकिंग सेक्टर की मजबूत बैलेंस शीट के साथ सरकार के बुनियादी ढांचे के विकास (कैपिटल एक्सपेंडिचर) पर लगातार दिया जा रहा जोर देश को इसी तरह मजबूत ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर बनाए रखेगा. आरबीआई ने ग्रोथ के साथ-साथ महंगाई को लेकर भी सतर्क रहने की बात कही है. केंद्रीय बैंक की तरफ से अनुमान जताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बेस्ड खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.6 फीसदी पर पहुंच सकती है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 2.1 फीसदी के काफी निचले स्तर पर थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि महंगाई के तय दायरे में ही रहने की संभावना है. लेकिन जियो-पॉलिटिकल टेंशन के चलते ग्लोबल लेवल पर ईंधन और अन्य कमोडिटी की कीमत में आने वाला तेज उछाल देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम कर सकता है. इसके चलते कच्चे माल की लागत और मजदूरी खर्च बढ़ने के साथ-साथ एक्सचेंज रेट में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
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