RBI का तड़ातड़ एक्‍शन, एक साथ 5 बैंकों पर लगाई पेनाल्‍टी; आपका क‍िसमें है अकाउंट?

Reserve Bank of India: आरबीआई ने यह कदम रेग्‍युलेटरी न‍ियमों के उल्लंघन और जांच के दौरान सामने आई खाम‍ियों को ध्‍यान में रखकर उठाया है. इन खामियों में हाउसिंग फाइनेंस नियमों का उल्लंघन, केवाईसी (KYC) प्रोसेस की गड़बड़ियां और साइबर स‍िक्‍योर‍िटी से जुड़ी लापरवाहियां शामिल हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:17 PM IST
RBI Imposes Penalty: बैंकों की तरफ से न‍ियमों का पालन नहीं करने पर समय-समय पर र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) जुर्माना लगाता रहता है. अब एक फ‍िर से आरबीआई (RBI) ने कई सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए पेनाल्‍टी लगाई है. आरबीआई की तरफ से यह कदम रेग्‍युलेटरी न‍ियमों के उल्लंघन और जांच के दौरान सामने आई खाम‍ियों को ध्‍यान में रखकर उठाया गया है. इन खामियों में हाउसिंग फाइनेंस नियमों का उल्लंघन, केवाईसी (KYC) प्रोसेस की गड़बड़ियां और साइबर स‍िक्‍योर‍िटी से जुड़ी लापरवाहियां शामिल हैं. आरबीआई की तरफ से जारी आदेशों के तहत कुल पांच बैंकों के ख‍िलाफ यह कार्रवाई की गई है.

गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर सबसे ज्‍यादा जुर्माना

जगतियाल, तेलंगाना के गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर सबसे ज्यादा 10 लाख रुपये की पेनाल्‍टी लगाई गई है. बैंक पर आरोप लगा है क‍ि उसने कस्‍टमर को इंश्‍योरेंस प्रोडक्‍ट की ब‍िक्री की लेकिन यह ट्रांसपेरेंसी और सही जानकारी दिये बिना की गई. यह आरबीआई के न‍ियमों का उल्लंघन है. इसके अलावा वडोदरा, गुजरात के मकरपुरा इंडस्‍ट्र‍ियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

हाउसिंग फाइनेंस में तय सीमा से ज्यादा निवेश
इस बैंक की तरफ से केवाईसी (KYC) से जुड़े न‍ियमों का पालन नहीं क‍िया गया और शहरी सहकारी बैंकों के लिए बने साइबर स‍िक्‍योर‍िटी स्‍ट्रक्‍चर को पूरी तरह लागू नहीं किया गया. इसी तरह कर्नाटक के साउथ कन्‍नड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगा है. बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस में तय सीमा से ज्यादा निवेश किया और एक अन्य सहकारी संस्था के शेयर भी खरीदे, यह भी बैंक‍िंग रेग्‍युलेटरी एक्‍ट का उल्‍लंघन है.

इन बैंकों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड और तमिलनाडु की तमिलनाडु सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. गुंटूर बैंक ने तय समय सीमा में कस्‍टमर के केवाईसी रिकॉर्ड केंद्रीय रजिस्ट्री में अपलोड नहीं किए. वहीं, तमिलनाडु की बैंक ने तय ल‍िम‍िट से ज्यादा ब्याज दर पर जमा स्वीकार की.

आरबीआई की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि बैंकों पर यह कार्रवाई केवल नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है. न‍ियमों का पालन नहीं करने पर लगाई जाने वाली पेनाल्‍टी का असर कस्‍टमर और बैंकों के बीच हुए लेन-देन पर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने कहा क‍ि आने वाले समय में ग्राहकों की सेफ्टी को ध्‍यान में रखकर और भी कदम उठाए जा सकते हैं. 

