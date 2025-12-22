Advertisement
रुपये को बचाने के ल‍िए RBI ने बेचे 11.88 अरब डॉलर! फ‍िर भी नहीं रुक रहा दबाव; जान‍िए क्‍यों?

रुपये को बचाने के ल‍िए RBI ने बेचे 11.88 अरब डॉलर! फ‍िर भी नहीं रुक रहा दबाव; जान‍िए क्‍यों?

Reserve Bank ‍of India: आरबीआई के मंथली बुलेटिन में खुलासा हुआ क‍ि आरबीआई (RBI) ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नेट 11.88 अरब डॉलर बेचे हैं. यह र‍िजर्व बैंक की तरफ से रुपये की गिरावट रोकने के ल‍िए की गई कोशिश का हिस्सा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:54 PM IST
रुपये को बचाने के ल‍िए RBI ने बेचे 11.88 अरब डॉलर! फ‍िर भी नहीं रुक रहा दबाव; जान‍िए क्‍यों?

Rupee vs USD: भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ग‍िरकर अब तक के न‍िचले लेवल पर पहुंच गया है. प‍िछले द‍िनों यह डॉलर के मुकाबले 90 रुपये से ज्‍यादा ग‍िर गया. रुपये की ग‍िरावट को थामने के ल‍िए सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से लगातार कोश‍िश की जा रही है. इसी को ध्‍यान में रखते हुए आरबीआई (RBI) ने अक्टूबर के महीने में बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई (RBI) के मंथली बुलेटिन में खुलासा हुआ क‍ि आरबीआई (RBI) ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नेट 11.88 अरब डॉलर बेचे हैं. यह र‍िजर्व बैंक की तरफ से रुपये की गिरावट रोकने के ल‍िए की गई कोशिश का हिस्सा है.

सितंबर में 7.91 अरब डॉलर की ब‍िक्री

आरबीआई (RBI) की तरफ से 17.69 अरब डॉलर की खरीद की गई और 29.56 अरब डॉलर की ब‍िक्री. इस तरह डॉलर की नेट सेलिंग 11.88 अरब डॉलर की रही. इससे पहले सितंबर के महीने में यह 7.91 अरब डॉलर थी. इससे यह तो साफ है क‍ि रुपये पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. अक्टूबर के महीने में रुपया ग‍िरकर 88.76 अंक तक पहुंच गया. सितंबर के आख‍िर में यह आंकड़ा 88.80 अंक के र‍िकॉर्ड लो का रहा. अब दिसंबर के महीने में रुपया 91 के पार जा चुका है. लेकिन RBI के प्रयास से इसमें रिकवरी भी हुई है.

RBI के कदम से रुपये में सुधार
अक्टूबर महीने के आख‍िर तक आरबीआई (RBI) की नेट फॉरवर्ड सेल्स 63.61 अरब डॉलर हो गईं, जो सितंबर में 59.41 अरब से ज्यादा रही. आरबीआई (RBI) स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों मार्केट में अपनी कोश‍िश कर रहा है, ज‍िससे उतार-चढ़ाव कम से कम हो. प‍िछले द‍िनों रुपया टूटकर 91.075 के रिकॉर्ड लो लेवल पर गया. लेकिन RBI की तरफ से उठाए गए कदम से इसमें सुधार देखा गया. सोमवार को 0.43% गिरकर रुपया 89.65 पर बंद हुआ. आरबीआई की कोश‍िश से रुपये को मजबूती म‍िल रही है. आइए जानते हैं आरबीआई की कोश‍िश के बावजूद भी रुपये की ग‍िरावट क्‍यों नहीं थम रही?

अमेरिका के ऊंचे टैरिफ और ट्रेड डील में देरी
ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गा है. इससे निर्यात महंगा हो गयाच. अमेर‍िका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस रुकी हुई है. इससे निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और रुपये पर इसका सबसे ज्‍यादा असर पड़ा है.

विदेशी निवेशकों की निकासी
साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों और बॉन्ड्स से 18 अरब डॉलर से ज्यादा न‍िकाल ल‍िये हैं. निवेशक डॉलर को सुरक्ष‍ित मानकर रुपये से दूर भाग रहे. इसका असर यह हो गया है क‍ि रुपया डॉलर के मुकाबले प‍िछले द‍िनों र‍िकॉर्ड लेवल तक ग‍िर गया.

बढ़ता ट्रेड डेफ‍िस‍िट और आयात बिल
सोने, तेल और अन्य आयात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. अक्टूबर के महीने में 41.7 अरब डॉलर का घाटा हुआ है. इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपया कमजोर हो गया. फेड की हाई इंटरेस्ट रेट्स से डॉलर मजबूत हुआ है. ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और ग्लोबल रिस्क से कैपिटल सेफ एसेट्स की ओर. एशियन करेंसीज में रुपया सबसे खराब परफॉर्मर बन गया है.

अब क्‍या है उम्‍मीद?
आरबीआई (RBI) ने डॉलर की ब‍िक्री करके गि‍रते रुपये को सहारा द‍िया है. इसका असर यह हुआ क‍ि रुपया 91 से 89.9 तक आ गया और इसमें र‍िकवरी देखी गई. लेकिन रुपये की स्‍थ‍िति में स्‍थायी सुधार के लिए ट्रेड डील और इनफ्लो जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कना है क‍ि साल 2026 में यद‍ि डील हुई तो 88 तक वापसी संभव है, वरना रुपये पर दबाव बना रहेगा. रुपये की कमजोरी से आयात महंगा हो रहा है लेक‍िन इससे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

RBI USD

