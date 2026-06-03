RBI Gold Reserve: एक द‍िन पहले कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में यह दावा क‍िया गया क‍ि भारतीय मुद्रा 'रुपये' में आई गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने सोना बेच दिया है. इस खबर के बाद देश और दुनिया के मार्केट में हलचल मच गई. सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा क‍िया जा रहा था क‍ि आरबीआई (RBI) ने रुपये को सहारा देने के लिए 12 अरब डॉलर (करीब एक लाख करोड़ रुपये) का सोना बेच दिया है. अब इस मामले पर सरकार की तरफ से खुद स्थिति साफ की गई है. सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह से खार‍िज कर द‍िया है. सरकार की तरफ से साफ कहा गया क‍ि सोना बेचने की खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठी हैं.

सरकार की ऑफ‍िश‍ियल एजेंसी 'पीआईबी फैक्ट चेक' (@PIBFactCheck) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इस खबर का सच बताया है. सरकार ने इस क्‍लेम को 'फेक' बताते हुए आरबीआई (RBI) के ऑफ‍िश‍ियल आंकड़े पेश किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) में सोने की हिस्सेदारी घटने के बजाय लगातार बढ़ी है. सितंबर 2025 के आख‍िर में कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 13.92 प्रत‍िशत का था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70 प्रत‍िशत हो गया. इसके बाद 22 मई 2026 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 16.85 प्रत‍िशत पर पहुंच चुकी है. इससे साफ है क‍ि सोना बेचने की बात में कोई दम नहीं है.

मिडिल ईस्ट की जंग का भारत पर बुरा असर पड़ रहा

यह खबर अमेरिकी बिजनेस न्यूज एजेंसी 'ब्लूमबर्ग' की रिपोर्ट के बाद प्रसार‍ित हुई थी. ब्लूमबर्ग की तरफ से आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा क‍िया गया क‍ि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था. विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) को बचाने के लिए आरबीआई (RBI) ने 22 मई तक के दो हफ्तों के अंदर कथित तौर पर 12 अरब डॉलर का गोल्‍ड बेच दिया. आरबीआई ने इसके बदले 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा खरीदी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया क‍ि सोने पर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के बावजूद केंद्रीय बैंक के पास सोने की वैल्यू कम दिख रही थी. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि र‍िजर्व बैंक ने सोना बाजार में न‍िकाला है.

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A news report published by @Bloomberg states that RBI may have sold gold amounting to approximately USD 12 billion.#PIBFactCheck This claim is FAKE According to @RBI, the share of gold in India's foreign exchange reserves rose from 13.92% at end-September 2025 to 16.70%… pic.twitter.com/eVjxPxEv1i — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 3, 2026

भारत से लगातार विदेशी पूंजी बाहर जा रही

रिपोर्ट में यह भी बताया गया क‍ि ईरान जंग और होर्मुज स्‍ट्रेट के करीब-करीब बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमत तेजी से आसमान छू रही है. ऐसे में भारत से लगातार विदेशी पूंजी बाहर जा रही थी. इससे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया. रिपोर्ट के अनुसार रुपये को इस संकट से बचाने के लिए आरबीआई (RBI) ने सोने के मुकाबले तुरंत काम आने वाली ल‍िक्‍व‍िड विदेशी मुद्रा (जैसे डॉलर) को ज्यादा तवज्जो दी. रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च के आख‍िर तक आरबीआई के पास कुल 880.52 मीट्रिक टन सोना था.

31 मार्च तक 879.58 मीट्रिक टन गोल्‍ड का भंडार

आरबीआई की तरफ से बताए गए गोल्‍ड में से 77 फीसदी हिस्सा भारत में ही सुरक्षित रखा गया था, जबकि बाकी (हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास जमा था. आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 को बैंक के पास 879.58 मीट्रिक टन गोल्‍ड था, जो 31 मार्च 2026 को बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गया. यानी फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के दौरान गोल्‍ड र‍िजर्व में 0.94 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है, न कि कमी.