RBI’s Crackdown on Mis-selling: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत बिक्री (Mis-selling) पर रोक लगाने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक नया व्यापक फ्रेमवर्क जारी किया है. ये नया फ्रेम वर्क 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और बैंकों की विज्ञापन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगा.
RBI का ये कदम उन लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच आया है. इनमें ग्राहकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें बिना पर्याप्त जानकारी या सहमति के बीमा, निवेश और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे गए.
नए नियमों के तहत किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बिक्री से पहले बैंकों को ग्राहक की स्पष्ट और प्रत्यक्ष सहमति लेनी होगी. केवल अनुमानित मंजूरी या पहले से चुने गए विकल्पों के आधार पर कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेचा जा सकेगा. ग्राहक को उत्पाद खरीदने की इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी होगी. तभी लेनदेन पूरा माना जाएगा.
RBI ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे किसी ग्राहक को लोन या अन्य बैंकिंग सेवाएं देने के बदले बीमा पॉलिसी, निवेश योजना या किसी अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि अब किसी लेंडर्स को ऋण मंजूरी के लिए अनिवार्य रूप से बीमा या निवेश प्रोडक्ट्स खरीदने की शर्त नहीं मानी जाएगी.
केंद्रीय बैंक ने बिक्री प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले तथाकथित 'डार्क पैटर्न्स' पर भी प्रतिबंध लगाया है. ये ऐसी तकनीकें होती हैं जो ग्राहकों को भ्रमित करने वाले संदेशों, छिपी हुई शर्तों या जटिल इंटरफेस के जरिए किसी निर्णय की ओर धकेलती हैं. बैंकों और उनके एजेंटों को सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों से जुड़ी सभी जानकारी निष्पक्ष, पारदर्शी और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए. किसी भी प्रकार का ऐसा दावा नहीं किया जा सकेगा जिससे ग्राहकों को लाभ, रिटर्न या जोखिम के बारे में गलत धारणा बने.
नए फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक कर्मचारियों और एजेंटों को प्रोडक्ट्स बेचने से पहले उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राहकों को बतानी होंगी. इसमें शुल्क, फीस, पेनाल्टी, अपवाद, लॉक-इन अवधि और संभावित जोखिमों की जानकारी शामिल होगी. RBI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें.
यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी ग्राहक को भ्रामक तरीके से या पर्याप्त जानकारी दिए बिना कोई उत्पाद बेचा गया है, तो संबंधित बैंक को ग्राहक से वसूली गई राशि वापस करनी होगी. इसके अलावा अगर ग्राहक को वित्तीय नुकसान हुआ है तो बैंक को मुआवजा भी देना पड़ सकता है. इससे बैंकों की बिक्री प्रक्रियाओं पर निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी.
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए RBI ने बैंकों को अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स (DSAs) और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स (DMAs) की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. इससे ग्राहक ये सत्यापित कर सकेंगे कि बैंक का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में अधिकृत है या नहीं.
नए नियमों के तहत बैंक किसी ग्राहक को मार्केटिंग कॉल, SMS या प्रचार सामग्री तभी भेज सकेंगे, जब ग्राहक ने इसके लिए अपनी सहमति दी हो. जिन ग्राहकों ने अनुमति नहीं दी है, उन्हें प्रचार अभियानों का हिस्सा नहीं बनाया जा सकेगा. इससे अनचाहे मार्केटिंग संदेशों और कॉल्स में कमी आने की उम्मीद है.
RBI ने बिक्री के बाद निगरानी को भी अनिवार्य बनाया है. बैंकों को किसी वित्तीय उत्पाद की बिक्री के 30 दिनों के भीतर ग्राहक से फीडबैक लेना होगा. RBI का मानना है कि इससे मिस-सेलिंग के मामलों की शुरुआती चरण में पहचान हो सकेगी और शिकायत निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी.