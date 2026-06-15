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अब 'जबरन बेचने' का खेल खत्म! RBI का सख्त फरमान; ग्राहकों की सुरक्षा के लिए पेश किया नया फ्रेमवर्क

RBI का ये कदम उन लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच आया है. इनमें ग्राहकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें बिना पर्याप्त जानकारी या सहमति के बीमा, निवेश और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे गए.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:07 PM IST
अब 'जबरन बेचने' का खेल खत्म! RBI का सख्त फरमान; ग्राहकों की सुरक्षा के लिए पेश किया नया फ्रेमवर्क
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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