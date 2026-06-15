केंद्रीय बैंक ने बिक्री प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले तथाकथित 'डार्क पैटर्न्स' पर भी प्रतिबंध लगाया है. ये ऐसी तकनीकें होती हैं जो ग्राहकों को भ्रमित करने वाले संदेशों, छिपी हुई शर्तों या जटिल इंटरफेस के जरिए किसी निर्णय की ओर धकेलती हैं. बैंकों और उनके एजेंटों को सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों से जुड़ी सभी जानकारी निष्पक्ष, पारदर्शी और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए. किसी भी प्रकार का ऐसा दावा नहीं किया जा सकेगा जिससे ग्राहकों को लाभ, रिटर्न या जोखिम के बारे में गलत धारणा बने.