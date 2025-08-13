बैंक में अब कुछ ही घंटों में क्लियर होगा चेक, आरबीआई ने पेश किया नया सिस्टम

RBI Cheque Clearance: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन में बदलने का ऐलान किया गया है. इससे बैंक में चेक क्लियर होने की अवधि दो दिन से घटकर महज कुछ घंटे की रह जाएगी. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह कदम चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज करने के लिए उठाया गया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा.

कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक होगा

आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा. इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा. इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा. इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा. इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी.

दूसरे चरण में घटकर तीन घंटे का रह जाएगा

यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है. आरबीआई ने बताया कि कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन के पहले चरण में सभी बैंक के लिए चेक के क्लियर करने का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' शाम सात बजे निर्धारित किया है. दूसरे चरण में यह घटकर तीन घंटे का रह जाएगा. इसका मतलब यह है कि बैंक को चेक पेश होने के तीन घंटे के अंदर क्लियर करना होगा.

सीटीएस के आने के बाद चेक के प्रेजेंटेशन की कोई एंट्री नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक ढांचा (फ्रीएआई) विकसित करने हेतु समिति की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य संबंधित जोखिमों से सुरक्षा करते हुए इसकी क्षमता का दोहन करना है. इसमें समिति ने एआई के इस्तेमाल के लिए 7 सूत्रीय विकसित किए हैं, जिसमें 6 रणनीतिक स्तंभों के तहत 26 सुझाव दिए गए हैं. (इनपुट IANS से भी)