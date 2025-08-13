बैंक में अब कुछ ही घंटों में क्लियर होगा चेक, आरबीआई ने पेश किया नया सिस्टम
Advertisement
trendingNow12879664
Hindi Newsबिजनेस

बैंक में अब कुछ ही घंटों में क्लियर होगा चेक, आरबीआई ने पेश किया नया सिस्टम

आरबीआई ने बताया कि कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन के पहले चरण में सभी बैंक के लिए चेक के क्लियर करने का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' शाम सात बजे निर्धारित किया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैंक में अब कुछ ही घंटों में क्लियर होगा चेक, आरबीआई ने पेश किया नया सिस्टम

RBI Cheque Clearance: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन में बदलने का ऐलान किया गया है. इससे बैंक में चेक क्लियर होने की अवधि दो दिन से घटकर महज कुछ घंटे की रह जाएगी. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह कदम चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज करने के लिए उठाया गया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा.

कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक होगा

आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा. इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा. इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा. इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा. इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी.

दूसरे चरण में घटकर तीन घंटे का रह जाएगा
यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है. आरबीआई ने बताया कि कंटीन्यूअस क्लिरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन के पहले चरण में सभी बैंक के लिए चेक के क्लियर करने का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' शाम सात बजे निर्धारित किया है. दूसरे चरण में यह घटकर तीन घंटे का रह जाएगा. इसका मतलब यह है कि बैंक को चेक पेश होने के तीन घंटे के अंदर क्लियर करना होगा.

सीटीएस के आने के बाद चेक के प्रेजेंटेशन की कोई एंट्री नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक ढांचा (फ्रीएआई) विकसित करने हेतु समिति की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य संबंधित जोखिमों से सुरक्षा करते हुए इसकी क्षमता का दोहन करना है. इसमें समिति ने एआई के इस्तेमाल के लिए 7 सूत्रीय विकसित किए हैं, जिसमें 6 रणनीतिक स्तंभों के तहत 26 सुझाव दिए गए हैं. (इनपुट IANS से भी) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBI

Trending news

केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
independence day 2025
लाल किले पर PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में ऐसे मिलेगी एंट्री, जानें प्रोसेस
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
cloud burst in shimla
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
Sir
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
;