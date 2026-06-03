RBI MPC Meeting: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने एमपीसी (MPC) की मीट‍िंग शुरू होने से पहले बाजार में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी के संकट को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को 50,000 करोड़ रुपये की 'वेरिएबल रेट रेपो' (VRR) नीलामी करने का ऐलान क‍िया. आरबीआई के इस कदम का मकसद शॉर्ट-टर्म में बैंक‍िंग सिस्टम में पैसों के संतुलन को बनाए रखना है. रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी बयान के अनुसार नीलामी 3 जून 2026 (बुधवार) को सुबह 9:30 बजे से 10:00 बजे के बीच आयोजित होगी. इस फंड की वापसी 5 जून को होगी.

फैसला ऐसे समय पर आया है, जब पिछले कुछ दिनों में बैंकों के पास मौजूद अतिरिक्त नकदी में कमी देखी गई है. बाजार के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो बैंक‍िंग सिस्टम में सरप्लस यानी अतिरिक्त ल‍िक्‍व‍िड‍िटी में गिरावट दर्ज की गई. 31 मई को बैंकों के पास करीब 1.40 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी मौजूद थी, वहीं 1 जून तक यह घटकर करीब 85,411 करोड़ रह गई. नकदी में आई कमी को मैनेज करने के ल‍िए आरबीआई (RBI) को यह कदम उठाना पड़ा है. हालांकि, हाल ही में हुए ऑपरेशन्स में बैंकों की तरफ से फंड की ड‍िमांड थोड़ी सुस्त भी रही है.

17445 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं

मंगलवार को आयोजित 3 दिवसीय VRR नीलामी में र‍िजर्व बैंक को 75,000 करोड़ रुपये के मुकाबले महज 17,445 करोड़ की बोलियां मिली थीं, ज‍िसे केंद्रीय बैंक ने 5.26 प्रतिशत की कट-ऑफ रेट पर बाजार में जारी कर दिया था. रिजर्व बैंक का यह पूरा ल‍िक्‍व‍िड‍िटी ऑपरेशन इस हफ्ते होने वाली ब्याज दर की समीक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक 3 जून से शुरू होने जा रही है. इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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नीतिगत फैसलों का ऐलान 5 जून को करेगा RBI

एमपीसी अपने नीतिगत फैसलों का ऐलान 5 जून को करेगी. जानकारों का मानना है कि इस बड़े ऐलान से पहले बाजार में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी को मैनेज करना आरबीआई की प्राथमिकता है, ताकि आगामी फैसलों का असर बाजार पर सुचारू रूप से पड़े. इस बार की एमपीसी में रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से रेपो रेट में बदलाव की उम्‍मीद कम ही है. रेटिंग एजेंसी CareEdge Ratings की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार ग्‍लोबल अन‍िश्‍च‍ितता और घरेलू महंगाई के दबाव को देखते हुए र‍िजर्व बैंक इस बार ब्‍याज दर में क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा. वेस्‍ट एश‍िया में जारी संघर्ष का चौथा महीना शुरू हो चुका है. इसका सीधा असर ग्‍लोबल इकोनॉमी पर दिख रहा है.