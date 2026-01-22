क्या मार्च 2026 तक ATM से 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए पूरा सच

PIB Fact Check : मोदी सरकार (Modi Government) ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल मार्च तक पांच सौ रुपये के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर देगा. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट-चेक यूनिट के मुताबिक, ये दावा झूठा है और RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट-चेक यूनिट ने यह भी कहा कि पांच सौ रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि RBI मार्च 2026 से ATM से 500 रुपये के नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देगा. मैसेज में ये भी कहा गया है कि सरकार मार्च 2026 में 500 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन बंद करने की योजना बना रही है.

A claim is being made in a social media post that the Government of India plans to ban ₹500 notes.#PIBFactCheck This claim is #FAKE No such announcement has been made by the Central Government. For authentic information related to financial policies and decisions,… pic.twitter.com/kOvEZ3BjVH — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 18, 2026

500 ​​रुपये का करेंसी नोट अभी भी लीगल टेंडर

PIB फैक्ट चेक टीम ने कहा कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं और RBI ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. PIB फैक्ट चेक टीम ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि 500 ​​रुपये का करेंसी नोट अभी भी लीगल टेंडर है और लोग इसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

पिछले साल अगस्त में भी सरकार ने एक WhatsApp मैसेज को 'झूठा' बताया था, जिसमें दावा किया गया था कि RBI ने बैंकों को 30 सितंबर तक ATM से 500 रुपये के नोट देना बंद करने का आदेश दिया है और कहा था कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है. WhatsApp मैसेज में धोखे वाले मैसेज में ये भी दावा किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक 90 प्रतिशत ATM से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे और 30 सितंबर तक 75 प्रतिशत ATM से ऐसा हो जाएगा. PIB फैक्ट चेक यूनिट ने तब कहा था कि RBI ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है और 500 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं. X पर एक पोस्ट में उसने साफ किया कि बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा दावा झूठा है और लोगों को ऐसी झूठी जानकारी पर विश्वास न करने की सलाह दी है.

फैक्ट चेक यूनिट ने दी थी चेतावनी

फैक्ट चेक यूनिट ने आधिकारिक सोर्स से किसी भी फाइनेंशियल अपडेट की पुष्टि करने के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि ऐसे मैसेज धोखा देने के इरादे से भेजे जाते हैं. जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर भी इसी तरह का एक दावा वायरल हुआ था उसमें भी कहा गया था कि RBI के पास 2026 तक ATM से 500 रुपये के नोट देना बंद करने की एक योजना है. PIB फैक्ट चेक ने उस समय भी इस आरोप का खंडन किया था और दावा किया था कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.