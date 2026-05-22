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Hindi Newsबिजनेसजंग और ऊर्जा संकट के बीच सरकारी खजाने में आएंगे ₹286588 लाख करोड़, सरकार को कौन सौंपेगा इतनी बड़ी रकम और क्यों ?

जंग और ऊर्जा संकट के बीच सरकारी खजाने में आएंगे ₹286588 लाख करोड़, सरकार को कौन सौंपेगा इतनी बड़ी रकम और क्यों ?

RBI Dividend to Govt:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड डिविडेंट का ऐलान किया है. रिजर्व बैंक ये मुनाफा सरकार को सौंपेगी. जानिए क्यों रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को डिविडेंट सौंपती है ?  ये पैसा आरबीआई के पास कहां से आता है?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 22, 2026, 08:21 PM IST
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जंग और ऊर्जा संकट के बीच सरकारी खजाने में आएंगे ₹286588 लाख करोड़, सरकार को कौन सौंपेगा इतनी बड़ी रकम और क्यों ?

RBI Dividend: युद्ध संकट के बीच केंद्र सराकर को 2.87 लाख करोड़ रुपये का चेक मिलने वाला है. खाड़ी युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के लिए भारी डिविडेंट का ऐलान किया है. केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. 

रिजर्व बैंक का बहीखाता  

31 मार्च, 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष में RBI के बैलेंस शीट के मुताबिक रिजर्व बैंक की कुल आय में 26.42 फीसदी का उछाल आया है. आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61 फीसदी की बढ़त के साथ 91,97,121.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में डिविडेंड पेमेंट का ऐलान किया है.  इस बार का डेविडेंट इतना बड़ा है कि उसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अगर बीते दो सालों का डेविडेंट देखें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने केंद्र सरकार के 2.69 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में  2.1 लाख करोड़ रुपये का डेविडेंट देने का फैसला किया है. 

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क्या है डिविडेंट , रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को क्यों देता है डिविडेंट ? 

आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रिजर्व बैंक सरकार को डिवेंडिट देता क्यों है? दरअसल ये कहानी साल 1935 में शुरू हुई. उस वक्त रिजर्व बैंक एक निजी सेक्टर बैंक की तरह था. साल 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक का मालिकाना हक सरकार के पास पहुंच गया. इसी वजह से रिजर्व बैंक को अपना सारा बचा हुआ मुनाफा सरकार की तिजोरी में देना पड़ता है. चूंकि रिजर्व बैंक का काम प्रॉफिट नहीं देश की इकोनॉमी को संभालना है इसलिए वो मुनाफा सरकार को सौंप देती है.  हर साल रिजर्व बैंक अरने खर्चें का हिसाब-किताब करते सारा मुनाफा सरकार को सौंप देती है. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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