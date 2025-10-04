क्रैश होने वाला है शेयर बाजार,सोना बना दोधारी तलवार...वॉरेन बफे का यू-टर्न तो गोल्ड पर RBI की चेतावनी, कहा- कच्चे तेल जैसा होगा हाल

Gold Rate: सोने की कीमत आसमान छू रही है. सोना 1 लाख 19 हजार प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुका है. सोने ने जो रफ्तार पकड़ी है, उससे जल्द राहत नहीं मिलती दिख रही है. सोने के दाम में तेजी के हालात अभी जारी रहने के आसान बने हुए हैं और अधिकांश बाजार एक्सपर्ट का मानना है कि सोना साल के अंत कर 1.5 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा. सोने की कीमत को लेकर अब रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी चेतावनी दी है. उन्होंने सोने की तुलना कच्चे तेल से कर दी है.

सोने पर भविष्यवाणी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोने की कीमतों पर कहा कि सोने की स्थिति कच्चे तेल की तरह बनती जा रही है. जिस तरह से पहले वैश्विक अनिश्चितताओं कच्चे तेल की कीमतों में उठा पटक होती थी, अब वो स्थिति सोने की बनती जा रही है. वैश्विक अनिश्चितता को सोने की कीमतें ज्यादा सटीक तरीके से दर्शा रही हैं. हालात ऐसे हैं कि दुनिया के अधिकांश देश आर्थिक दवाब में है. व्यापार नीतियों की खींचतान और भू-राजनीतिक तनाव के चलते विकास दर पर प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने सोने की कीमत को लेकर चेतावनी दी कि निवेशकों को अधिक सावधानी बरतनी होगी. वहीं ये भी कहा कि शेयर बाजार में जल्द ही करेक्शन देखने को मिल सकता है.



क्रैश होगा शेयर बाजार, सिर्फ सोना बनेगा सहारा

Add Zee News as a Preferred Source

युद्ध, टैरिफ, ट्रेड वॉर की स्थिति में सोने की कीमत लगातार तेजी के साथ चढ़ रहा है. इस हालात पर दुनियाभर के दिग्गज सोने पर भरोसा दिखा रहे हैं. दुनिया का दिग्गज निवेशक बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे ने भी सोने को लेकर अपना रुख बदल लिया है और कहा कि आने वाले वक्त में सोना-चांदी की सहारा बनने वाला है. बफे अब तक सोने-चांदी को नॉन प्रोडक्टिव एसेट बताते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है. रिच डैड-पुअर डैड के लेक रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी कि आने वाले वक्त में शेयर बाजार, बॉन्ड सब क्रैश होने वाले हैं, उस स्थिति में सोना-चांदी ही सहारा बनने वाला है. कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वॉरेन बफे सोने-चांदी में निवेश को गलत ठहराते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अब वो इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि शेयर बाजार , बॉन्ड्स सब क्रैश होने वाला है. मंदी आने वाला है. बता दें कि कियोसाकी सोने-चांदी और क्रिप्टोकरेंसी के समर्थक रहे हैं.

सोना तोड़ रहा है रिकॉर्ड

उन्होंने कहा कि सोना वैश्विक स्थिति का बैरोमीटर बनता जा रहा है. जहां दुनियाभर के देशों में वैश्विक उठा पटक के बीच तेल की कीमत स्थिर है तो सोने की कीमत में उठापटक जारी है. सोना 3,867 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर उसकी ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. भारत में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.19 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर चुकी है. शेयर पर सोना भारी, पैसा लगाने वाले हुए मालामाल, 200% का बंपर रिटर्न, क्यों चढ़ रहे हैं गोल्ड के तेवर, क्या है खरीदारी का सही समय ?