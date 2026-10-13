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विदेशी मुद्रा बाजार में हलचल पर वित्त मंत्री की सफाई, उतार-चढ़ाव रोकने के लिए लगातार एक्शन में रहेगा RBI

भारत की आर्थिक मजबूती पर भरोसा जताते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक सतर्क रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो मुद्रा बाजार में अस्थिरता को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 13, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 08:52 PM IST
विदेशी मुद्रा बाजार में हलचल पर वित्त मंत्री की सफाई, उतार-चढ़ाव रोकने के लिए लगातार एक्शन में रहेगा RBI
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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