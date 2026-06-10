/DNA: अब लोन पाना होगा आसान या मुश्किल? RBI के ECL नियम और CIBIL स्कोर का पूरा गणित यहां समझें

CIBIL भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, जो लोगों के लोन, EMI और क्रेडिट कार्ड भुगतान का रिकॉर्ड रखकर उनका क्रेडिट स्कोर तैयार करती है. इस कंपनी की स्थापना साल 2000 में SBI, HDFC और ICICI जैसे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने की थी. वर्ष 2014 में एक अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन ने CIBIL में 55% हिस्सेदारी खरीद ली. वर्ष 2016 ट्रांस यूनियन ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 92.1% कर दी और इसी के साथ CIBIL पर पूरी तरह एक अमेरिकी कंपनी का नियंत्रण हो गया. भारत में सिबिल समेत क्रेडिट स्कोर बनाने वाली चार बड़ी कंपनियां हैं. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी पूरी तरह भारतीय नहीं है.