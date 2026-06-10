/DNA: अब लोन पाना होगा आसान या मुश्किल? RBI के ECL नियम और CIBIL स्कोर का पूरा गणित यहां समझें

RBI;s New ECL Rule : 1 अप्रैल 2027 से नया नियम लागू होने जा रहा है. 1 अप्रैल 2027 से RBI का नया Expected Credit Loss यानी ECL Direction 2026 लागू होगा. नियम ये है, जिस व्यक्ति का सिबिल स्कोर 730 से कम है. उसे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा. चिंता की बात ये है कि इस समय देश के करीब 62 प्रतिशत लोन आवेदकों का CIBIL स्कोर 730 से नीचे है. लेकिन, सवाल सिर्फ बैंकों की 'मनमानी' का नहीं है. आपका सिबिल स्कोर भी विदेश से तय हो रहा है. हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे देश के लोगों का 'सिबिल स्कोर' विदेशी क्यों तय करेंगे?
ECL बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है. जिसका मकसद बैंकों को कर्ज़ डूबने का इंतज़ार करने के बजाय संभावित नुकसान का पहले से अनुमान लगाकर उसे रोकने का कदम उठाने के लिए बाध्य करना है और इसी बदलाव के बाद भारत के 62 प्रतिशत लोन आवेदकों के जीवन में एक विलेन की एंट्री हो जाएगी. जिसका नाम है CIBIL स्कोर.
हमारे देश में सिर्फ 7 करोड़ ग्राहकों का CIBIL स्कोर 730 या उससे ऊपर है, जो कि कुल कर्ज लेने वालों का एक छोटा हिस्सा है.
इस नए नियमों के कारण बैंकों की मुनाफे में करीब 42,000 करोड़ रुपये की गिरावट आने का अनुमान है.
CIBIL भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, जो लोगों के लोन, EMI और क्रेडिट कार्ड भुगतान का रिकॉर्ड रखकर उनका क्रेडिट स्कोर तैयार करती है. इस कंपनी की स्थापना साल 2000 में SBI, HDFC और ICICI जैसे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने की थी. वर्ष 2014 में एक अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन ने CIBIL में 55% हिस्सेदारी खरीद ली. वर्ष 2016 ट्रांस यूनियन ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 92.1% कर दी और इसी के साथ CIBIL पर पूरी तरह एक अमेरिकी कंपनी का नियंत्रण हो गया. भारत में सिबिल समेत क्रेडिट स्कोर बनाने वाली चार बड़ी कंपनियां हैं. लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी पूरी तरह भारतीय नहीं है.
ट्रांसयूनियन सिबिल पर अमेरिका की कंपनी ट्रांसयूनियन का नियंत्रण है.
क्रेडिट स्कोर बताने वाली दूसरी कंपनी इक्विफैक्स भी एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका में है
तीसरी कंपनी एक्सपीरियन की जड़ें ब्रिटेन और आयरलैंड से जुड़ी हैं
इसके अलावा सीआरआईएफ हाई मार्क इटली की कंपनी CRIF का हिस्सा है
भारत में लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर तैयार करने वाले चारों प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो अमेरिका, ब्रिटेन,आयरलैंड और इटली से जुड़े हुए हैं. 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में अभी तक कोई भारतीय स्वामित्व वाला राष्ट्रीय क्रेडिट ब्यूरो क्यों नहीं है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक साख का रिकॉर्ड इन्हीं संस्थाओं के पास मौजूद है.
अगर आपने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है. कोई लोन लिया है या EMI भरी है, तो उसी रिकॉर्ड को देखकर CIBIL यह बताता है कि आप कर्ज़ चुकाने में कितने भरोसेमंद रहे हैं. क्योंकि जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया. जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनी. उनका कोई सिबिल स्कोर भी नहीं बना.अब ऐसे लोगों को लोन देने में बैंक ज़्यादा सावधानी बरतेंगे यानी पहली बार लोन लेना मुश्किल हो सकता है.