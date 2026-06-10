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DNA: अब लोन पाना होगा आसान या मुश्किल? RBI के ECL नियम और CIBIL स्कोर का पूरा गणित यहां समझें

ECL बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है. जिसका मकसद बैंकों को कर्ज़ डूबने का इंतज़ार करने के बजाय संभावित नुकसान का पहले से अनुमान लगाकर उसे रोकने का कदम उठाने के लिए बाध्य करना है और इसी बदलाव के बाद भारत के 62 प्रतिशत लोन आवेदकों के जीवन में एक विलेन की एंट्री हो जाएगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 10, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:53 PM IST
DNA: अब लोन पाना होगा आसान या मुश्किल? RBI के ECL नियम और CIBIL स्कोर का पूरा गणित यहां समझें
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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