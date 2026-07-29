मैदान से बिजनेस तक RCB का दबदबा! बनी पहली ₹28687652000 ब्रांड वैल्यू वाली फ्रेंचाइजी

IPL's first franchise valued above $300 million : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. RCB पहली ऐसी IPL फ्रेंचाइजी बन गई है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 300 मिलियन डॉलर यानी करीब ₹28,68,76,52,000 के पार पहुंच गई है. वहीं, IPL की कुल बिजनेस वैल्यू भी पहली बार 20 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर 20.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.
हुलिहान लोकी (Houlihan Lokey) की 2026 IPL वैल्यूएशन स्टडी के मुताबिक, IPL की बिजनेस वैल्यू में पिछले एक साल में 11.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, लीग की स्टैंडअलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर 4.3 अरब डॉलर हो गई है. हुलिहान लोकी के फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन एडवाइजरी बिजनेस के डायरेक्टर हर्ष तालिकोटी ने रिपोर्ट में कहा कि IPL की ग्रोथ का सबसे बड़ा संकेत निवेशकों का बढ़ता भरोसा है.
उन्होंने कहा, 'इस साल सबसे बड़ा बदलाव हमारे मॉडल से नहीं, बल्कि बाजार से सामने आया. दो फ्रेंचाइजी बदली गईं- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 1.78 अरब डॉलर में और राजस्थान रॉयल्स 1.65 अरब डॉलर में बिकीं. इन फ्रेंचाइजी को खरीदने वाले निवेशक उसी स्तर के हैं, जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी.'
उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड कीमतों पर हुई इन फ्रेंचाइजी बिक्री से पता चलता है कि IPL दुनिया के सबसे आकर्षक स्पोर्ट्स निवेशों में शामिल हो चुका है. इसमें ग्लोबल कंपनियों, प्राइवेट इक्विटी फर्मों और बड़े कारोबारी समूहों की दिलचस्पी बढ़ रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में IPL की बिजनेस वैल्यू तेजी से बढ़ी है.
2023 में IPL की बिजनेस वैल्यू 15.4 अरब डॉलर थी
2024 में बढ़कर 16.4 अरब डॉलर हो गई
2025 में यह 18.5 अरब डॉलर पहुंच गई
2026 में बढ़कर 20.6 अरब डॉलर हो गई
2026 सीजन में मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री सहित IPL का कुल रेवेन्यू 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा रहने का अनुमान है.
2026 में पहली बार RCB ने ब्रांड वैल्यू और बिजनेस वैल्यू दोनों रैंकिंग में टॉप किया है। इस साल IPL और वीमेन प्रीमियर लीग (WPL) दोनों खिताब जीतने के बाद RCB की ब्रांड वैल्यू में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 312 मिलियन डॉलर पहुंच गई. इसके साथ ही RCB IPL इतिहास की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई, जिसने 300 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू का आंकड़ा पार किया.
1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) – 312 मिलियन डॉलर
2. मुंबई इंडियंस (MI) – 264 मिलियन डॉलर
3. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) – 245 मिलियन डॉलर
4. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) – 244 मिलियन डॉलर
5. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) – 168 मिलियन डॉलर
6. राजस्थान रॉयल्स (RR) – 161 मिलियन डॉलर
7. पंजाब किंग्स (PBKS) – 158 मिलियन डॉलर
8. गुजरात टाइटंस (GT) – 157 मिलियन डॉलर
9. दिल्ली कैपिटल्स (DC) – 156 मिलियन डॉलर
10. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) – 122 मिलियन डॉलर
RCB के को-ओनर और टाइम्स इंटरनेट के चेयरमैन सत्यन गजवानी ने कहा कि टीम के फैंस की जबरदस्त दीवानगी और जुड़ाव ने इस उपलब्धि में बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि RCB का फैनबेस और उनका टीम के साथ कनेक्शन बेहद खास है, जिसने फ्रेंचाइजी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की.
रिपोर्ट में कहा गया है कि RCB और राजस्थान रॉयल्स की बिक्री IPL की रिकॉर्ड वैल्यूएशन के पीछे बड़ी वजह रही. RCB को 1.78 अरब डॉलर में एक कंसोर्टियम ने खरीदा, जिसमें आदित्य बिड़ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, डेविड ब्लिट्जर की बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन की BXPE शामिल थीं. वहीं, राजस्थान रॉयल्स को 1.65 अरब डॉलर में मित्तल परिवार और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने खरीदा.