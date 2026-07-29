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मैदान से बिजनेस तक RCB का दबदबा! बनी पहली ₹28687652000 ब्रांड वैल्यू वाली फ्रेंचाइजी

RCB पहली ऐसी IPL फ्रेंचाइजी बन गई है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 300 मिलियन डॉलर यानी करीब ₹28,68,76,52,000 के पार पहुंच गई है. वहीं, IPL की कुल बिजनेस वैल्यू भी पहली बार 20 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर 20.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:48 PM IST
मैदान से बिजनेस तक RCB का दबदबा! बनी पहली ₹28687652000 ब्रांड वैल्यू वाली फ्रेंचाइजी
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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