RCB को मिल सकते हैं नए मालिक, निखिल कामत और रंजन पाई रेस में सबसे आगे

RCB up for sale : टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अरबपति निकिल कामत और रंजन पाई ने RCB को खरीदने में रुचि दिखाई है. निकिल कामत जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर हैं और रंजन पाई मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:44 PM IST
RCB को मिल सकते हैं नए मालिक, निखिल कामत और रंजन पाई रेस में सबसे आगे

RCB up for sale : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे वैल्युएबल टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को उसके मौजूदा मालिक डायजियो ने बिक्री के लिए रखने की पुष्टि की है. कंपनी के इस फैसले के बाद भारतीय निवेश जगत में हलचल मच गई है. IPL फ्रेंचाइजी के मुताबिक, टीम के मालिक डियाजियो ने बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे उम्मीद है कि ये प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी. इस बात की जानकारी खुद डियाजियो ने दी है.

निकिल कामत और रंजन पाई दिखा रहे हैं दिलचस्पी

टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अरबपति निकिल कामत और रंजन पाई ने RCB को खरीदने में रुचि दिखाई है. निकिल कामत जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर हैं और रंजन पाई मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन हैं.

यह भी पढ़ें : Forbes List 2025: भारत की तीन महिला उद्यमियों का जलवा, जानिए कौन हैं ये सफल लीडर्स?

RCB की ब्रांड वैल्यू सबसे अधिक

फोर्ब्स की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, RCB का मूल्य लगभग 1 अरब डॉलर (8,300 करोड़ रुपये) था. हालांकि, 2025 की खिताबी जीत के बाद इसकी वैल्यू में बड़ा उछाल आया है.

निवेश फर्म हूलिहान लोकी की रिपोर्ट के मुताबिक ,
IPL 2025 का कुल व्यावसायिक मूल्य: 1.53 लाख करोड़ रुपये
कुल ब्रैंड वैल्यू: 3.9 अरब डॉलर (32,370 करोड़ रुपये)
RCB की ब्रांड वैल्यू सभी टीमों में सबसे अधिक आंकी गई है

IPL 2025 में RCB का प्रदर्शन

RCB ने IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता. इस जीत ने न सिर्फ टीम की लोकप्रियता बल्कि उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ा दी.

अदार पूनावाला ने भी जताई थी रुचि

RCB को खरीदने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला भी रुचि दिखा चुके हैं. उन्होंने 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था, 'सही वैल्यूएशन पर RCB एक बेहतरीन टीम है.'

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

RCB

