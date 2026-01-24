Realestate in Delhi-NCR: कोव‍िड महामारी के बाद मकानों के दाम बढ़ने का स‍िलस‍िला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा. द‍िल्‍ली-एनसीआर (Delhi-NCR) का आलम यह है क‍ि 2 BHK के दाम एक से दो करोड़ और 3BHK के रेट दो से तीन करोड़ तक पहुंच गए हैं. फ्लैट के रेट इसी रफ्तार से बढ़े तो आने वाले समय में देश के बड़े शहरों में 3BHK फ्लैट खरीदना आम आदमी के लि‍ए मुश्‍क‍िल हो सकता है. कोरोना के बाद लोगों की जरूरतें बदलीं और बड़े घरों की मांग तेजी से बढ़ी. लेक‍िन कीमत इससे कहीं ज्यादा तेजी से चढ़ गईं.

अमीरों का सपना बनकर रह गया 3BHK फ्लैट

प्रॉपटेक कंपनी स्‍केयर यार्ड्स की नई रिपोर्ट 'From Aspiration to Reality: The Cost of Owning a 3BHK in India' के जर‍िये इस कड़वी हकीकत को सामने लाया गया हैद्य. रिपोर्ट के अनुसार, 3BHK फ्लैट केवल अमीरों का सपना बनकर रह गया है. कोरोना महामारी ने लोगों की सोच में तेजी से बदलाव क‍िया. अब घर केवल रहने की नहीं बल्कि ऑफ‍िस, क्लासरूम, बुजुर्गों के लिए मनोरंजन और पूरे परिवार का केंद्र बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

3 BHK का एवरेज प्राइस करीब 2.7 करोड़

वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) के कारण लोगों के बीच बड़े और आरामदायक घर की जरूरत बढ़ी. यही कारण है क‍ि 3BHK अपार्टमेंट की ड‍िमांड शहरों में तेजी से बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार पांच बड़े शहरों (मुंबई, दिल्ली-NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे) में नए लॉन्च होने वाले 3 BHK फ्लैट का एवरेज प्राइस अब करीब 2.7 करोड़ रुपये हो गया है. इस कीमत वाले घर को खरीदने के लिए एक फैम‍िली को अपनी पूरी एनुअल इनकम (करीब 23 लाख रुपये) की जरूरत पड़ती है और वह भी बिना किसी खर्च के. यानी 12 साल की कमाई केवल घर खरीदने में लग जाएगी.

24 लाख सालाना वाला ही खरीद पा रहा 3 BHK

रिपोर्ट के अनुसार सालाना 22-23 लाख रुपये कमाने वाले देश में महज 1% लोग हैं. यानी टॉप 1% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं. लेक‍िन इनके लि‍ए भी बड़े शहरों में 3 BHK की डील करना आसान नहीं है. जमीन की महंगी होती कीमत, बढ़ती कंस्‍ट्रक्‍शन कॉस्‍ट और डेवलपर्स का लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने से कीमतें आसमान छू रही हैं. नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट में केवल 11% घर ही किफायती कैटेगरी में हैं. बाकी 89% प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में हैं, जहां EMI इतनी ज्यादा है कि आम परिवार की कमाई पर बोझ पड़ता है.

रिपोर्ट कहती है कि 41% नए घर ऐसे इलाकों में लॉन्‍च हुए हैं, जहां खरीदार पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बोझ बढ़ेगा. रिपोर्ट में यह भी बताया गया क‍ि सही जगह स‍िलेक्‍ट करने से 30 से 60 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. रिपोर्ट में बताया गया क‍ि महंगे इलाकों में डेवलपर्स का प्रॉफ‍िट 45-50% तक है, जबकि अर्फोडेबल सेगमेंट में यह महज 15-18% ही है.