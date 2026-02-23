Realestate News: कोव‍िड महामारी के बाद लग्‍जरी और अल्‍ट्रा लग्‍जरी घरों की ब‍िक्री में जबरदस्‍त इजाफा देखा गया है. प‍िछले चार से पांच साल के दौरान प्रॉपर्टी की कीमत में जबरदस्‍त इजाफा देखा गया है. देश में गुरुग्राम का प्रॉपर्टी मार्केट बड़ा धमाल मचा रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि साल 2025 में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत वाले अल्ट्रा-लग्जरी घरों की सेल्‍स में गुरुग्राम ने मुंबई को पछाड़ द‍िया है और यह देश का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है.

इंड‍िया सोथबॉय इंटरनेशनल रियल्टी और सीआरई मैट्रिक्स की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में इस तरह के घरों की कुल बिक्री 24,120 करोड़ रुपये रही. यह क‍िसी भी इंड‍ियन स‍िटी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. मुंबई की बात करें तो इस कैटेगरी में 21,902 करोड़ रुपये का ब‍िजनेस हुआ है. साल 2025 के दौरान गुरुग्राम में 1,494 घर 10 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की कीमत वाले ब‍िके. यह शहर के इतिहास में एक साल के दौरान सबसे ज्यादा संख्या है. दो साल पहले साल 2023 में ऐसे 155 घरों की ब‍िक्री हुई थी.

दो साल के अंदर छह गुना बढ़ा कारोबार

दो साल के अंदर ही ब‍िक्री बढ़कर 10 गुने पर पहुंच गई है. इनकी वैल्यू में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है. साल 2023 में इन घरों का कारोबार 4,004 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 24,000 करोड़ के पार पहुंच गया. 2024 में यह आंकड़ा 13,383 करोड़ रुपये पर था. यह ग्रोथ लोगों के पास बढ़ते पैसे, निवेशकों के भरोसे और हाई-नेटवर्थ क्‍लास के बीच तेजी से बढ़ी डिमांड शो करती है. इंडिया सोथबीज की एरिया डायरेक्टर टीना तलवार ने कहा पिछले दो साल के दौरान लग्जरी सेगमेंट में दस गुना ग्रोथ से साफ है कि खरीदारों का कॉन्फिडेंस बना हुआ है.

गुरुग्राम-मुंबई के बार नोएडा-ग्रेनो का नंबर

कैप‍िटल फ्लो पहले से ज्‍यादा हो रहा है और अमीर लोगों की संख्‍या भी बढ़ी है. आज के खरीदार बड़े घर के अलावा प्राइम लोकेशन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्‍वाल‍िटी, ब्रांडेड प्रोजेक्ट और प्रीम‍ियम सुव‍िधाओं को तवज्‍जो देते हैं. लग्‍जरी घरों की ब‍िक्री में पहले नंबर पर गुरुग्राम, दूसरे पर मुंबई और तीसरे नंबर पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा ने मिलकर 9,358 करोड़ रुपये के लग्जरी घरों की ब‍िक्री की है. हैदराबाद में यह आंकड़ा 8,140 करोड़ रुपये और बेंगलुरु में 2,319 करोड़ रुपये का है.

बड़े घरों की औसत कीमत 16 करोड़ रुपये

गुरुग्राम की कुल रेजिडेंशियल मार्केट वैल्यू का करीब 24% हिस्सा 10 करोड़ से ऊपर के घरों का था. एवरेज हर घर की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये रही. अध‍िकतर लोग 4,000 से 6,000 स्क्वायर फीट के घर पसंद कर रहे हैं. 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास के घरों की ड‍िमांड ज्‍यादा है. खास बात यह है क‍ि 8,000 स्क्वायर फीट से बड़े घरों ने कुल वैल्यू का 22% हिस्सा दिया है. लोग इस दौर में स्पेस, प्राइवेसी और फीचर्स के ल‍िए ज्यादा पैसे खर्च करने के ल‍िये तैयार हैं.

लग्जरी हाउस‍िंग का केंद्र बन रहे नए एर‍िया

गुरुग्राम में नए कॉरिडोर तेजी से उभर रहे हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर भारी डिमांड है. बेहतर सड़कें, कनेक्टिविटी और नए हाई-एंड प्रोजेक्ट्स ने खरीदारों को इन एर‍िया की तरफ से खींचा है. ये नए एरिया पुराने प्रीमियम एर‍िया से मुकाबला कर रहे हैं. हाई वैल्‍यू घरों की लगातार बढ़ती ड‍िमांड से तो यही लग रहा है क‍ि अभी इस मांग में और तेजी आ सकती है.