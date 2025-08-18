Income Tax Fake Call: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की लास्‍ट डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, धोखेबाजों ने खुद को एक्‍ट‍िव करना शुरू कर द‍िया है. सोशल मीडि‍या पर कई लोगों की तरफ से इस तरह की जानकार‍ियां शेयर की जा रही है क‍ि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Deptt) या र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) के नाम से फेक कॉल और ई-मेल आए. ये स्‍कैमर्स डराने-धमकाने की तरकीब से लोगों की प्राइवेट और फाइनेंश‍ियल जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं. एक्‍सपर्ट की तरफ से बताया जाता है यद‍ि आप इस तरह के जाल में फंस गए तो पैसों का नुकसान होने के साथ ही आपकी न‍िजी जानकारी का म‍िस यूज हो सकता है.

फ्रॉड करने वाले कैसे करते हैं काम?

फ्रॉड करने वाले ईमेल, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और यहां तक क‍ि व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जर‍िये संपर्क करते हैं. वे खुद को टैक्स अधिकारी बताकर आपसे कहते हैं क‍ि आपने टैक्स संबंधी न‍ियम को तोड़ा है. अपनी बात को सही साब‍ित करने के लि‍ए वे फेक आईडी कार्ड और फर्जी केस नंबर का यूज करते हैं. कई बार वे 'वेरिफिकेशन' के बहाने बैंक अकाउंट नंबर, OTP या क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगते हैं. इसके जर‍िये वे लोगों को डराकर जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं.

ऑफ‍िश‍ियल जानकारी में DIN जरूरी

आपको बता दें इनकम टैक्स व‍िभाग की हर ऑफ‍िश‍ियल जानकारी में एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) होता है. यद‍ि किसी कॉल, मैसेज या ईमेल में DIN नहीं है तो आप उस पर शक करें. ये नकली मैसेज अक्सर डर पैदा करके जल्दबाजी में फैसला करवाने की कोशिश करते हैं. सभी असली टैक्स नोटिस इनकम टैक्स व‍िभाग के ऑफ‍िश‍ियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड होते हैं. आप इन्‍हं अपने अकाउंट में लॉगइन करके देख सकते हैं. यद‍ि कोई कॉलर तुरंत कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन पोर्टल पर उसका रिकॉर्ड नहीं है तो यह फ्रॉड हो सकता है.

धोखेबाज सरकारी ईमेल से म‍िलते-जुलते फर्जी ईमेल एड्रेस का यूज करते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असली ईमेल केवल @incometax.gov.in से ही आते हैं. विभाग की तरफ से कभी भी ई-मेल या फोन पर बैंक पासवर्ड, डेबिट / क्रेडिट कार्ड पिन या OTP नहीं मांगा जाता. यद‍ि कोई आपसे मांगे तो यह साफतौर पर खतरे का संकेत है.

क्या करें टैक्सपेयर्स?

इस तरह के मामलों में अध‍िकार‍ियों की तरफ से सलाह दी जाती है क‍ि यद‍ि कोई कॉलर धमकी दे या आधिकारिक लगे तो भी घबराएं नहीं. हर टैक्स से जुड़े मैसेज या ईमेल की जांच आधिकारिक इनकम टैक्स पोर्टल पर करें. कभी भी प्राइवेट फानेंश‍ियल जानकारी क‍िसी अनजान शख्‍स को नहीं दें. जानकारों का कहना है क‍ि अपने पर‍िवार, दोस्‍तों, खासकर ऑनलाइन टैक्स प्रोसेस से कम वाक‍िफ लोगों को जागरूक करें. धोखेबाजों के तरीकों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है. टैक्स फाइलिंग हर साल होती है, लेकिन हर साल नए तरह के स्कैम सामने आते हैं. सतर्क और सावधान रहना ही सबसे अच्छा बचाव है.