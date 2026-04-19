Akshaya Tritiya 2026: रिकॉर्ड कीमतों के बीच गोल्ड की मजबूत डिमांड; ₹20,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान

Akshaya Tritiya 2026: 'कभी न घटने वाली समृद्धि' का प्रतीक मानी जाने वाली अक्षय तृतीया भारत में आज भी गहरी आस्था और आर्थिक महत्व के साथ मनाई जाती है. सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद आज अक्षय तृतीया के दिन देश भर में लगभग ₹20,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया जा रहा है. ये पिछले साल के लगभग ₹16,000 करोड़ के मुकाबले ग्रोथ दिखता है. ये जानकारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दी है. अकेले दिल्ली में ये व्यापार लगभग 6 हजार करोड़ रुपए का होगा.

चांदनी चौक से सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि अक्षय तृतीया पारंपरिक रूप से सोना खरीदने के लिए देश के सबसे शुभ अवसरों में से एक रही है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश स्थायी समृद्धि लेकर आता है. उन्होंने कहा, 'हालांकि सोना अभी भी खरीद का केंद्र बना हुआ है, लेकिन तेजी से बढ़ती कीमतों के चलते खरीद के स्वरूप में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है.'

₹1.58 लाख तक पहुंच गई हैं कीमतें

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इस वर्ष सोने की कीमतें पिछले साल के लगभग ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर लगभग ₹1.58 लाख तक पहुंच गई हैं, जबकि चांदी ₹85,000 प्रति किलो से बढ़कर ₹2.55 लाख प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है. कीमतों में इस बदलावों ने उपभोक्ता व्यवहार में बड़ा बदलाव ला दिया है. ऊंची कीमतों के बावजूद मांग कमजोर नहीं हुई है, बल्कि खरीदारी अब अधिक सोच-समझकर और मूल्य-आधारित हो रही है. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि देशभर के ज्वैलर्स ने बदलते रुझानों के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है. हल्के वजन के आभूषण, रोजमर्रा में पहने जाने वाले डिजाइन तथा चांदी और हीरे के उत्पादों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि जहां एक ओर कुल व्यापार का मूल्य बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर वास्तविक मात्रा में गिरावट एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है.

10 टन सोने की बिक्री

कैट के सहयोगी संगठन ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा के अनुसार, ₹16,000 करोड़ के अनुमानित सोने के व्यापार का मतलब वर्तमान कीमतों पर लगभग 10,000 किलो (10 टन) सोने की बिक्री है. यदि इसे देशभर के अनुमानित 2 से 4 लाख ज्वैलर्स में बांटा जाए, तो प्रति ज्वैलर औसतन केवल 25 से 50 ग्राम सोने की बिक्री होती है, जो मात्रा में स्पष्ट गिरावट को दर्शाता है. इसी प्रकार ₹4,000 करोड़ के चांदी के व्यापार का मतलब लगभग 1,56,800 किलो (करीब 157 टन) चांदी की बिक्री है, जिससे प्रति ज्वैलर औसतन केवल 400 से 800 ग्राम चांदी की बिक्री होती है.

स्टॉक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती

पंकज अरोड़ा ने बताया कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापार का मूल्य तो बढ़ रहा है. लेकिन वास्तविक खपत घट रही है. यही वजह है कि इस वर्ष बाजार में हल्के आभूषण और छोटे सिक्कों की मांग अधिक है. उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण ज्वैलर्स के लिए स्टॉक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसके बावजूद त्योहार की सकारात्मक भावना के कारण बाजारों में अच्छी ग्राहकी देखी जा रही है. उपभोक्ता अब पारंपरिक आस्था के साथ-साथ आर्थिक समझदारी को ध्यान में रखते हुए सीमित और विवेकपूर्ण निवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है. जो अधिक तरलता, सुरक्षा और लचीलापन प्रदान करते हैं.