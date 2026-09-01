/GST कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल! अगस्त में सरकारी खजाने में आए 1.99 लाख करोड़; आम आदमी को क्या फायदा?

GST Council Meeting: देश की इकोनॉमी के लिए अगस्त का महीना बेहद शानदार रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. जीएसटी कलेक्शन में आई बढ़ोतरी न केवल घरेलू डिमांड में मजबूती दिखाती है, बल्कि आयात से होने वाली आमदनी में भारी उछाल को शो कर रही है. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा 14.8 प्रतिशत ज्यादा है. रिफंड घटाने के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन (Net GST Revenue) 8.3 प्रतिशत बढ़कर 1,68,057 करोड़ रुपये हो गया है. मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अब तक का कुल कलेक्शन 10,42,757 करोड़ रुपये हो गया है.