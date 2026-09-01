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GST कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल! अगस्त में सरकारी खजाने में आए 1.99 लाख करोड़; आम आदमी को क्या फायदा?

GST Collection in August: अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है. यह पिछले साल की समान अवधि से करीब 15 फीसदी का उछाल है. कलेक्शन बढ़ने के साथ ही रिफंड में भी भी जबरदस्त उछाल आया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 01, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:17 PM IST
GST कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल! अगस्त में सरकारी खजाने में आए 1.99 लाख करोड़; आम आदमी को क्या फायदा?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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