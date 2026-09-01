/GST कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल! अगस्त में सरकारी खजाने में आए 1.99 लाख करोड़; आम आदमी को क्या फायदा?

GST Council Meeting: देश की इकोनॉमी के लिए अगस्त का महीना बेहद शानदार रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन 14.8 प्रतिशत बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. जीएसटी कलेक्शन में आई बढ़ोतरी न केवल घरेलू डिमांड में मजबूती दिखाती है, बल्कि आयात से होने वाली आमदनी में भारी उछाल को शो कर रही है. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन का यह आंकड़ा 14.8 प्रतिशत ज्यादा है. रिफंड घटाने के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन (Net GST Revenue) 8.3 प्रतिशत बढ़कर 1,68,057 करोड़ रुपये हो गया है. मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अब तक का कुल कलेक्शन 10,42,757 करोड़ रुपये हो गया है.
इस बार टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों से हो रही है. घरेलू लेनदेन से होने वाली कमाई 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1,37,249 करोड़ रुपये हो गई. वहीं आयात (Imports) से होने वाले जीएसटी कलेक्शन में 29 प्रतिशत की भारी बढ़त दर्ज की गई और यह बढ़कर 62,604 करोड़ रुपये हो गया. टैक्स मामलों के जानकारों का मानना है कि यह ग्रोथ देश की इकोनॉमी की मजबूती का स्पष्ट संकेत है.
सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सीजीएसटी (CGST) 38,413 करोड़ रुपये और एसजीएसटी (SGST) 46,316 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इसके अलावा आईजीएसटी (IGST) कलेक्शन 52,520 करोड़ रुपये रहा. अगस्त के महीने में रिफंड जारी करने की रफ्तार भी पहले के मुकाबले तेज रही और कुल रिफंड 67.9 प्रतिशत बढ़कर 31,795 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.
बंपर टैक्स कलेक्शन के बीच सबकी नजरें 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाली 57वीं जीएसटी काउंसिल (GST Council) की मीटिंग पर टिकीं हैं. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई अहम नीतिगत फैसले और टैक्स दरों की समीक्षा हो सकती है. करीब एक साल बार होने जा रही जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग से कारोबारियों को काफी उम्मीद है.
जीएसटी (GST) कलेक्शन में बढ़ोतरी से देश की इकोनॉमी मजबूत होती है और इससे सरकार व आम जनता दोनों को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे होते हैं. जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना कई मायनों में फायदेमंद रहता है, आएइ जानते हैं-
जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से सरकार के पास सड़कें, नेशनल हाईवे, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट और डिफेंस (Defence) सेक्टर में निवेश करने के लिए ज्यादा पूंजी उपलब्ध होती है. इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है.
सरकार के लिए हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और एग्रीकल्चर से जुड़ी सरकारी योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि) के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करना आसान हो जाता है.
सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाजार से कम कर्ज लेना पड़ता है. इससे देश की वित्तीय स्थिति स्थिर रहती है और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.
जीएसटी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है. इससे राज्य सरकारों को अपने लोकल डेवलपमेंट से जुड़े कामों और अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए भरपूर पैसा मिलता है.
जब टैक्स कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड लेवल पर रहता है तो सरकार और जीएसटी काउंसिल के पास आम जनता की जरूरत के सामानों पर टैक्स स्लैब घटाने या छूट देने की गुंजाइश बढ़ जाती है.
जीएसटी के बढ़ते कलेक्शन से साफ होता है कि ज्यादा व्यवसाय फॉर्मल इकोनॉमी (Formal Economy) से जुड़ रहे हैं. टैक्स चोरी पर भी लगाम लग रही है.