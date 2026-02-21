सोने-चांदी में रिकॉर्ड तेजी; ₹1.56 लाख और ₹2.52 लाख के पार, जानिए क्या जारी रहेगी रैली?

Advertisement
Hindi Newsबिजनेससोने-चांदी में रिकॉर्ड तेजी; ₹1.56 लाख और ₹2.52 लाख के पार, जानिए क्या जारी रहेगी रैली?

Feb 21, 2026
Gold-Silver Price Today :  पिछले हफ्ते सोने और चांदी ने एक बार फिर अपना जादू चलाया है. लगातार गिरावट के बाद कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं. मार्केट डेटा से पता चलता है कि पिछले 7 दिनों में सोने की कीमतों में 0.23% की बढ़ोतरी हुई है. इससे निवेशकों को खुश होने का मौका मिला. 21 फरवरी 2026 को भारत में 24K सोने की कीमत 15,738 रुपये प्रति 1 ग्राम और 22K सोने की कीमत 14,426 रुपये प्रति 1 ग्राम है. वहीं, चांदी की कीमत 2,69,900 रुपये प्रति किलोग्राम है.

इंडस्ट्रियल डिमांड से मिला मोमेंटम

शुक्रवार को MCX पर चांदी ने सबको चौंका दिया. फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स 0.07% की मामूली बढ़त के साथ 156,993 रुपये पर बंद हुआ था. वहीं, मार्च सिल्वर फ्यूचर्स 4.41% की बड़ी बढ़त के साथ 252,042 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. चांदी में ये मोमेंटम न सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बल्कि ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और AI सेक्टर से इंडस्ट्रियल डिमांड से भी आया है. मार्केट में इस तेजी का एक बड़ा कारण MCX और NSE का एक बड़ा फैसला है. गुरुवार से एक्सचेंज ने सोने पर 3% और चांदी पर 7% का एक्स्ट्रा मार्जिन हटा दिया. इस कदम से स्पेक्युलेशन और इंट्राडे ट्रेडिंग बढ़ गई है, इससे कीमतों में तेजी आई है.

ये भी पढ़ें : आज बैंकों में काम होगा या नहीं? जाने से पहले चेक करें ड‍िटेल;23 को यहां रहेगी छुट्टी

सोने और चांदी की कीमतें कितनी बढ़ेंगी?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतें अभी बढ़ेंगी यानी वे ग्रोथ ट्रैक पर हैं. सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि सोने के लिए रेजिस्टेंस 1,55,000 रुपये के लेवल पर होगा. जबकि कीमतों के 152,000 से 153,000 रुपये के जोन में जाने का अनुमान है. कहा जा रहा है कि चांदी 3 से 5 साल के बुल रन में आ गई है.

ये भी पढ़ें : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को झटका, क्‍या भारतीय सामान पर अब लगेगी जीरो ड्यूटी?

आपके शहर में क्या हैं सोने की कीमतें?

दिल्ली

  • दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 15,753 रुपये प्रति ग्राम है

  • दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत14,441 रुपये  प्रति ग्राम है

मुंबई 

  • मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 15,738 रुपये प्रति ग्राम है

  • मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 14,426 रुपये प्रति ग्राम है

कोलकाता

  • कोलकाता में 24K सोने की मौजूदा कीमत 15,730 रुपये प्रति ग्राम है

  • कोलकाता में 22K सोने की मौजूदा कीमत 14,419 रुपये प्रति ग्राम है

चेन्नई 

  • चेन्नई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 15,819 रुपये प्रति ग्राम है

  • चेन्नई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 14,501 रुपये प्रति ग्राम है

