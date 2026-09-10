नोएडा की इस जमीन में ऐसा क्या खास? DLF को पछाड़कर इस बिल्डर ने फाइनल की 1839 करोड़ की डील

एम3एम की तरफ से फाइनल की गई यह डील नोएडा के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी कमर्शियल लैंड डील बताई जा रही है. इससे पहले साल 2008 में BPTP कैपिटल सिटी ने सेक्टर-94 में 95 एकड़ जमीन के लिए 5,006 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. हालांकि, बाद में अथॉरिटी की एग्जिट पॉलिसी के तहत उसने 21 एकड़ जमीन रखकर बाकी को वापस कर दिया था. इसके अलावा साल 2021 में IKEA ने सेक्टर-51 में 12.3 एकड़ जमीन 850 करोड़ रुपये में खरीदी थी. M3M ने खुद नवंबर 2022 में सेक्टर-94 में 12 एकड़ जमीन 827 करोड़ रुपये में खरीदी थी. इस जमीन पर 'M3M द कलिनन' प्रोजेक्ट चल रहा है. साल 2026 की शुरुआत में भी M3M ने सेक्टर-98 में 6 एकड़ जमीन की डील 414 करोड़ रुपये में की थी.