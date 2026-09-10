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नोएडा की इस जमीन में ऐसा क्या खास? DLF को पछाड़कर इस बिल्डर ने फाइनल की 1839 करोड़ की डील

Noida Biggest Land Deal: M3M इंडिया ग्रुप ने डीएलएफ को पछाड़कर नोएडा के सेक्टर-108 में साढ़े 12 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट 1839 करोड़ रुपये में खरीदा है. M3M ने इस जमीन के लिए इतनी भारी-भरकम रकम क्यों चुकाई और इस जमीन में ऐसा क्या खास है? आइए जानते हैं-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 10, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:09 PM IST
नोएडा की इस जमीन में ऐसा क्या खास? DLF को पछाड़कर इस बिल्डर ने फाइनल की 1839 करोड़ की डील
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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