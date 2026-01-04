2025 में झटका! रिकॉर्ड बिकवाली के बाद अब विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में होगी जोरदार वापसी, क्या कहती है रिपोर्ट?

FPIs in Share Market 2026: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है. यह उतार-चढ़ाव कई चीजों और स्थितियों पर निर्भर करता है. इनमें से एक है भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की स्थिति. जी हां, विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर साल 2025 एक तरह से झटका देने वाला रहा, क्योंकि इन्होंने इस दौरान शेयर बाजार से रिकॉर्ड 1.58 लाख करोड़ रुपये की निकासी की. पिछले साल में विदेशी निवेशकों की ओर से शेयर बाजार को झटका मिलने से बाजार में काफी हलचल भी दिखा. हालांकि, अब जो रिपोर्ट सामने आई है, वह बाजार के लिए अच्छा संकेत देने वाली है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि इस नए साल यानी 2026 में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की जोरदार वापसी की संभावना है. आइए जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट.

विदेशी निवेशक वापसी करेंगे- रिपोर्ट

विदेशी निवेशकों (FPIs/FIIs) के लिए साल 2025 भारतीय शेयर बाजार में निराशा वाला रहा, लेकिन अब 2026 में इन निवेशकों की तगड़ी वापसी की संभावना है. बाजार जानकारों का कहना है कि पिछले साल विदेशी निवेशकों के द्वारा शेयर बाजार से रिकॉर्ड स्तर पर निकाले गए निवेशों की स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया है कि कैलेंडर ईयर 2025 में विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई द्वारा इक्विटी से 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निकासी की गई. रिपोर्ट का मानना है कि 2026 में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है.

वहीं, कंपनियों की इनकम में बढ़ोतरी की उम्मीद है. निफ्टी की आय में वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के दौरान लगभग 16 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी का अनुमान है. वहीं, पिछले दो वर्षों में यह करीब 7 फीसदी थी.

7.5% जीडीपी दर की उम्मीद

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का ग्लोबल परिदृश्य (India's macro backdrop) असमान्य रूप से सपोर्टिव है. रियल जीडीपी दर लगभग 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद है. मुद्रास्फीति के कम रहने का अनुमान है और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) जीडीपी के 1 फीसदी से नीचे रहने का अनुमान है. रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टेबल करेंसी आउटलूक और ग्लोबल मौद्रिक स्थितियों में नरमी से विदेशी निवेशकों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यानी अचानक झटकों के बारे में उनकी आशंकाएं कम हो जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं निकोलस मादुरो..अब ट्रंप ने क्या हालत कर दी?

एआई में निवेश

एआई के प्रति ग्लोबल निवेशकों के रुझान को उजाकर करते हुए कहा गया है कि वे एआई से सीधे जुड़े बाजारों और कंपनियों में पूंजी का आवंटन तेजी से कर रहे हैं, जिनमें सेमीकंडकटर, एडवांस हार्डवेयर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्तर और एआई-नेटिव प्लेटफॉर्म शामिल हैं. हालांकि, इसमें भारत को लेकर कहा गया है कि भारत, घरेलू विकास में मजबूती के बावजूद, बड़े पैमाने पर एआई उत्पादक होने के बजाय एआई का उपयोग करने वाला देश बना हुआ है. इससे ग्लोबल पूंजी के निवेश की इच्छा और भारत की ताकत के बीच असंतुलन पैदा होता है. रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि एआई का खतरा भारत के सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है.



Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.