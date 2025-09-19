Redington share price: भारत में iPhone 17 की बिक्री शुरू होते ही रेडिंगटन के शेयरों में 9% की तेजी
Redington share price: भारत में iPhone 17 की बिक्री शुरू होते ही रेडिंगटन के शेयरों में 9% की तेजी

 रेडिंगटन भारत में Apple प्रोडक्ट्स का एक प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर है. कंपनी ने 2007 में भारत में Apple प्रोडक्ट्स  का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:47 PM IST
Redington share price: भारत में iPhone 17 की बिक्री शुरू होते ही रेडिंगटन के शेयरों में 9% की तेजी

Redington share price: 19 सितंबर को भारत में iPhone 17 की बिक्री शुरू होते ही रेडिंगटन के शेयरों में 9 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है. शेयर की इंट्राडे प्राइस 314.40 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गई है.भारत में आईफोन 17 की मजबूत मांग के बीच पिछले पांच दिनों में स्टॉक में लगभग 26% की ग्रोथ हुई है. रेडिंगटन भारत में Apple प्रोडक्ट्स का एक प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर है. कंपनी ने 2007 में भारत में Apple प्रोडक्ट्स  का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था. इसलिए, iPhone 17 की जोरदार डिमांड ने इस शेयर के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ाया होगा.

रेडिंगटन के शेयर क्यों बढ़ रहे हैं?

रेडिंगटन के शेयर की प्राइस में यह तेज उछाल शेयर के ज्यादा कारोबार के कारण आया है. आज तक लगभग 6 करोड़ शेयरों का सक्रिय कारोबार हो चुका है. ये शेयर के दस दिन के औसत कारोबार का लगभग तीन गुना है.

यह भी पढ़ें : टेक्निकल खराबी, इस कंपनी को हुआ 40 करोड़ रुपये का नुकसान, जानिए क्या है पूरा मामला?

 

रेडिंगटन शेयर प्राइस  

पिछले साल अक्टूबर में 52-सप्ताह के निचले स्तर 158.61 रुपये प्रति शेयर पर पहुंचने के बाद रेडिंगटन के शेयरों में लगभग 98 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. हालांकि, इस साल जून में 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 334.8 रुपये प्रति शेयर पर  पहुंचने के बाद शेयर में 6 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है. पिछले 5 दिनों में शेयर में लगभग 26 प्रतिशत और पिछले एक महीने में 25 प्रतिशत से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है. 2025 में अब तक इस शेयर में लगभग 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

iPhone 17 

इस महीने की शुरुआत में, Apple ने अपने iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max लॉन्च किए थे. iPhone 17 लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, सेज, व्हाइट और ब्लैक कलर में 256GB और 512GB स्टोरेज कैपिसिटी के साथ उपलब्ध होगा. भारत में iPhone 17 की कीमत 82,900 रुपये से शुरू हो रही है.

