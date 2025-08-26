 रील बनाओ, इनाम पाओ...90 सेकेंड के रील पर सरकार देगी ₹2000 का कैश प्राइज, कॉन्टेस्ट की पूरी डिटेल जान लीजिए
Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 26, 2025, 02:16 PM IST
Reel Contest: अगर आप रील बनाते हैं तो अब उससे कमाई का मौका आपके पास है. सरकार रील बनाने पर आपको 2000 रुपये का कैश इनाम देगी. 90 सेकेंड के रील के बदले आपको 2000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा. सरकार ने रील मेकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने है तो पहले उसकी पूरी डिटेल जान लीजिए. 

क्या है सरकार की रील मेकिंग कॉन्टेस्ट

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) पर रील मेकिंग कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई है. आपको इस योजना से जुड़े रील बनाने हैं. इस स्कीम को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने रील कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है. इसके लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केसे संबंधित रील प्रतियोगिता लॉन्च की गई है.  ₹67122 करोड़ की कमाई से टिम कुक को हिम्मत आई, ट्रंप की खिलाफत कर भारत में बढ़ा रहे कारोबार, ताबड़तोड़ खुल रहे हैं एप्पल स्टोर

क्या है इस रील कॉन्टेस्ट में खास 

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थीम पर बने रील्स में से टॉप 20 रील्स चुने जाएंगे. टॉप 20 रील्स को सरकार 2000 रुपये का इनाम देगी.  सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस योजना से जुड़ी रील आप 13 सितंबर, 2025 तक माईगाव पोर्टल के जरिए जमा कर सकते हैं. माईगाव पोर्ट्ल पर दी गई जानकारी के अनुसार, यह कॉन्टेस्ट देश के सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है.

90 सेकेंड का रील बनाकर जीत सकेंगे इनाम 

प्रतियोगिता के लिए कई शर्तें रखी गई है. रील 90 सेकंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. यह हिंदी, अंग्रेजी या देश में ज्यादा उपयोग होने वाली किसी भी भाषा में हो सकती है.  प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक ही रील बना सकता है. रील इंस्टाग्राम पर हैशटैग माईसोलररील के साथ अपलोड होनी चाहिए और प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड एडिटिंग टूल्स के साथ बनाई गई रील में स्पष्ट डिस्क्लोजर होना चाहिए. शीर्ष रील को सरकार द्वारा क्रेडिट के साथ शेयर भी किया जा सकता है.  

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी सरकारी पहलें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विकास को गति देने में सहायक रही हैं.  इससे लोगों को बचत करने में भी मदद मिल रही है. 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को प्राप्त करने में यह योजना काफी सहायक होगी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर लगाने पर सरकार सब्सिडी देती है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

