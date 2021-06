सिर्फ एक Missed Call और घर आ जाएगा LPG सिलेंडर, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए

नई दिल्ली: LPG Booking: रसोई गैस सिलेंडर को बुक करना अब चुटकियों का खेल है. आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना है और LPG सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा. इंडियन ऑयल (IOC) अपने कस्टमर्स को ये सर्विस देता है.

अब देश के किसी भी हिस्से में बस एक मिस्ड कॉल करके अपना एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं. मिस्ड कॉल के जरिए LPG सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा IOC ने इसी साल फरवरी में ही शुरू की थी. पहले ग्राहकों को कस्टमर केयर पर जाकर काफी लंबे समय तक कॉल को होल्ड पर रखना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक मिस्ड कॉल और गैस सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा.

Introducing the smart way to #Indane refill! Just give us a missed call to 8454955555 and find your #LPG refill at your doorsteps! Customers in Odisha and Kota can register for a new connection by giving a missed call to this number. pic.twitter.com/MzFdEVIctH

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 15, 2021