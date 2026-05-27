US ने 3 बार ठुकराया था वीजा, ये भारतीय CEO अब चला रहा है ₹83 लाख करोड़ की कंपनी

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कानपुर में जन्मे संजय मेहरोत्रा की कहानी आज दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. साल 1976 में जब वह BITS पिलानी के छात्र थे, तब उन्हें अमेरिका का स्टूडेंट वीजा लगातार तीन बार रिजेक्ट कर दिया गया था. लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी और अमेरिकी दूतावास में अधिकारियों से बात करने के बाद आखिरकार उन्हें वीजा मिल गया है.
करीब 50 साल बाद वही संजय मेहरोत्रा आज अमेरिका की दिग्गज मेमोरी-चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO हैं. AI बूम के चलते कंपनी का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब ₹83 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है. इसके साथ ही माइक्रोन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है. कंपनी ने वॉलमार्ट, बर्कशायर हैथवे और जेपी मॉर्गन चेज जैसी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया. सिलिकॉन वैली में ये सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि जिस युवक को कभी अमेरिका ने कई बार वीजा देने से मना कर दिया था. वही, आज अमेरिका की सबसे रणनीतिक टेक कंपनियों में से एक का नेतृत्व कर रहा है.
संजय मेहरोत्रा अब उन भारतीय मूल के दिग्गज CEOs की सूची में शामिल हो गए हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सुंदर पिचाई भी शामिल हैं. खास बात यह है कि तीनों ने साधारण भारतीय परिवारों से निकलकर अमेरिका में अपनी पहचान बनाई.
मेहरोत्रा ने 2017 में माइक्रोन की कमान संभाली थी. उस समय कंपनी की वैल्यू करीब 20 अरब डॉलर थी, जो अब AI और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग के कारण कई गुना बढ़ चुकी है. माइक्रोन के हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स आज AI इंडस्ट्री की बड़ी जरूरत बन चुके हैं. भारत से उनका जुड़ाव भी मजबूत बना हुआ है. माइक्रोन गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट बना रही है, जिसमें कंपनी करीब 800 मिलियन डॉलर का निवेश कर रही है. इसे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
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