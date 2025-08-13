Anil Ambani के हाथ लगा 5260000000 रुपये का जैकपॉट, कहां फंसा था र‍िलायंस का पैसा?
Reliacne Infra Share Price: अन‍िल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को एक मामले में बड़ी जीत म‍िली है. र‍िलायंस इंफ्रा ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 526 करोड़ रुपये का आर्ब‍िटेशन अवार्ड जीता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:10 PM IST
Aravali Power vs Reliacne Infra Case: रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर (Reliance Infra) ने अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL) के खिलाफ 526 करोड़ रुपये का आर्ब‍िटेशन अवार्ड जीत ल‍िया है. यह मामला कॉन्‍ट्रैक्‍ट को गलत तरीके से खत्म करने से जुड़ा है. कंपनी की तरफ से 13 अगस्‍त को बताया गया क‍ि तीन सदस्यों की आर्ब‍िट्रल ट्र‍िब्‍यूनल ने बहुमत से फैसला सुनाया है. फैसले में कहा गया अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL) की तरफ से कॉन्‍ट्रैक्‍ट खत्म करना गैरकानूनी और गलत था. कमेटी की तरफ से रिलायंस इंफ्रा के नुकसान और खर्च के क्‍लेम को आंश‍िक रूप से मंजूर किया गया.

रिलायंस इस पैसे से करेगा एक्‍सपेंशन

रिलायंस इंफ्रा को 526.23 करोड़ रुपये का आर्ब‍िटेशन अवार्ड म‍िला है. इस रकम में ब्याज का पैसा भी शामिल है. र‍िलायंस ने 2018 में APCPL की तरफ से कॉन्‍ट्रैक्‍ट गलत तरीके से खत्म करने के खिलाफ आर्ब‍िटेशन शुरू की थी. इस अवार्ड से मिलने वाले पैसे का इस्‍तेमाल रिलायंस इंफ्रा अपने कारोबार के एक्‍सपेंशन के लि‍ए करेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा था जवाब
दूसरी तरफ अरावली पावर (Aravali Power) ने भी रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ आर्ब‍िटेशन में जीत हासिल की थी. पिछले साल दिसंबर में उन्हें 600 करोड़ रुपये का आर्ब‍िटेशन अवार्ड म‍िला था. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को रिलायंस इंफ्रा से जवाब मांगा था. अरावली पावर ने कॉन्‍ट्रैक्‍ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए 2018 में नोटिस जारी किया और आर्ब‍िटेशन का प्रोसेस शुरू क‍िया था.

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन मेंबर्स की आर्ब‍िटेशन कमेटी नियुक्त की गई थी. इस कमेटी ने अरावली पावर को 419 करोड़ रुपये की मूल राशि, 5 करोड़ रुपये की लागत और 149 करोड़ रुपये का ब्याज देने की बात कही. इसके साथ ही आने वाले समय में पेमेंट करने तक ब्याज भी जोड़ने के ल‍िए कहा गया. इस मामले से दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद सामने आया है. रिलायंस इंफ्रा इस जीत से अपनी स्थिति मजबूत करेगी. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Anil Ambani

