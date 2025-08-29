Reliance AGM 2025: मुंबई में बन रहा 2000 बेड का ‘फ्यूचर हॉस्पिटल’! AI से होगी बीमारी की पहचान, नीता अंबानी का बड़ा खुलासा
Reliance AGM 2025: मुंबई में बन रहा 2000 बेड का 'फ्यूचर हॉस्पिटल'! AI से होगी बीमारी की पहचान, नीता अंबानी का बड़ा खुलासा

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सोमवार को हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (AGM 2025) में ऐलान किया कि मुंबई में 2,000 बेड का एक एडवांस मेडिकल सिटी बनाई जा रही है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:14 PM IST
Reliance AGM 2025: मुंबई में बन रहा 2000 बेड का 'फ्यूचर हॉस्पिटल'! AI से होगी बीमारी की पहचान, नीता अंबानी का बड़ा खुलासा

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जल्द ही एक ऐसे ‘फ्यूचर हॉस्पिटल’ की गवाह बनेगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर ही बदल देगा. रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने शुक्रवार को हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (AGM 2025) में ऐलान किया कि मुंबई में 2000 बेड का एक एडवांस मेडिकल सिटी बनाई जा रही है. खास बात यह है कि यह महज एक अस्पताल नहीं होगा, बल्कि यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस डायग्नॉस्टिक सिस्टम और सबसे आधुनिक चिकित्सा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

बीमारियों की पहचान में मदद करेगी AI
नीता अंबानी ने बताया कि इस अस्पताल का लक्ष्य लोगों को समय रहते सही और सटीक निदान उपलब्ध कराना है. AI-पावर्ड डायग्नॉस्टिक्स मरीजों की जांच को न सिर्फ तेज बनाएंगे बल्कि शुरुआती चरण में ही गंभीर बीमारियों का पता लगाने में मददगार साबित होंगे. यह पहल भारत में हेल्थकेयर सेक्टर को नई दिशा देने के साथ-साथ ‘डिजिटल हेल्थ मिशन’ को भी मजबूती देगी.

‘ग्रीन लंग’ के रूप में नया तटीय बगीचा
AGM में नीता अंबानी ने मुंबई वालों के लिए एक और खुशखबरी दी. उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन शहर में 130 एकड़ में फैला एक विशाल कोस्टल गार्डन और प्रोमेनेड तैयार कर रहा है. इसे ‘ग्रीन लंग’ कहा जा रहा है, जो प्रदूषण से जूझ रही मुंबई को स्वच्छ हवा और प्रकृति के करीब होने का अनुभव कराएगा. नीता अंबानी ने कहा कि हम मानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल का आधार सिर्फ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव भी है.

नीता अंबानी ने शेयर की भावनाएं
रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक (AGM 2025) के दौरान एक खास पल तब आया जब रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने फाउंडेशन के 15 साल पूरे होने पर अपने अनुभव और भावनाएं शेयर कीं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत आत्मनिर्भर गांव से होती है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष रिलायंस फाउंडेशन की ग्रामीण विकास पहलों से लगभग 15 लाख लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़ा है. यह काम देशभर के 55,000 से ज्यादा गांवों तक पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का टारगेट केवल समुदाय लेवल पर नहीं, बल्कि हर घर तक वास्तविक बदलाव पहुंचाना है.

ग्रामीण भारत के लिए बहुआयामी पहलें
रिलायंस फाउंडेशन कई स्तरों पर ग्रामीण समुदायों को सशक्त कर रहा है. इनमें जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, मछुआरा समुदायों की आजीविका मजबूत करना, टिकाऊ और आधुनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना, महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना जैसी पहलें शामिल हैं.

आंगनवाड़ी सुधार पर विशेष ध्यान
अपने संबोधन में नीता अंबानी ने खासतौर से आंगनवाड़ी सुधार कार्यक्रम का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकारों के सहयोग से अब तक 1,100 से ज्यादा आंगनवाड़ियों को आधुनिक, खेल-आधारित शिक्षा केंद्रों में बदल दिया गया है.

लक्ष्य: 1 करोड़ बच्चों तक विश्वस्तरीय शिक्षा
नीता अंबानी ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य आने वाले वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों तक विश्वस्तरीय प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाना है. इस दिशा में आंगनवाड़ी सुधार और आधुनिक शिक्षा पद्धति अहम भूमिका निभाएगी.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Nita Ambani Reliance AGM

