Crude Oil: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. रिलायंस और सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां (PSUs) अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल आयात को सस्पेंड करने पर विचार कर रही हैं.

रिलायंस, रूस से तेल खरीदने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है. कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो ज़्यादातर तेल सीधे रूस की कंपनी रोसनेफ्ट से तय समझौते (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत खरीदती है. रिलायंस के 3.5 करोड़ टन क्षमता वाले रिफाइनरी प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का लगभग आधा हिस्सा रूसी तेल होता है.

रिलायंस के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि रूसी तेल आयात में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और रिलायंस पूरी तरह भारत सरकार (GOI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेगी. रोसनेफ्ट पर लगाए गए प्रतिबंध नायरा एनर्जी के लिए भी मुश्किलें बढ़ा देंगे. इस कंपनी में रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है. जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ (EU) द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से पूरी तरह रूसी तेल की आपूर्ति पर निर्भर है.

60% सप्लाई रोसनेफ्ट और लुकोइल ने की

TOI के मुताबिक, इस साल अब तक, भारत के कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) का 36% हिस्सा रूस से आया है और इसमें से लगभग 60% सप्लाई रोसनेफ्ट और लुकोइल ने की है.

भारत और चीन पर दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन जैसी देशों पर रूस से तेल की आयात कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं. ताकि रूस को यूक्रेन विवाद पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते 25% सेकेंडरी टैक्स के साथ-साथ 25% रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाए हैं.

ट्रंप ने क्या कहा?

पुतिन ने इन प्रतिबंधों को 'अनफ्रेंडली मूव' यानी असौहार्दपूर्ण कदम कहा था और कहा था कि ये रूस की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं डालेगा. पुतिन ने कहा कि अमेरिका के प्रतिबंध रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे और इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. जब अमेरिकी राष्ट्रपति से रूस के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबंधों की आलोचना के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'मुझे खुशी है कि उन्हें ऐसा लगता है. मैं छह महीने बाद इसके बारे में आपको बताऊंगा. देखते हैं कि क्या इसका असर होता है.'

बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम गुरुवार को 5% यानी प्रति बैरल $2.9 बढ़कर $65.50 हो गया था.