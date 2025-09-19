CBI की कार्रवाई का रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर असर नहीं, बताया क्‍या है पूरा मामला?
Advertisement
trendingNow12929131
Hindi Newsबिजनेस

CBI की कार्रवाई का रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर असर नहीं, बताया क्‍या है पूरा मामला?

Reliance Power: रिलायंस पावर और र‍िलायंस इंफ्रा की तरफ से बताया गया क‍ि आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) पुरानी कंपनियां हैं. सीबीआई की तरफ से बताए गए लेनदेन 10 साल से भी ज्‍यादा पुराने हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBI की कार्रवाई का रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर असर नहीं, बताया क्‍या है पूरा मामला?

Reliance Infra: रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power) और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infrastructure) की तरफ से साफ किया कि सीबीआई (CBI) की हाल‍िया कार्रवाई से उनके कारोबार पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (RCFL), रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) और अनिल अंबानी से जुड़ी है. इसल‍िए इसका दोनों कंपन‍ियों के ब‍िजनेस और फाइनेंश‍िय स्थिति या मैनेजमेंट पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा.

CBI की तरफ से बताए गए लेनदेन 10 साल से ज्‍यादा पुराने

दोनों कंपनियों की तरफ से जारी बयानों में कहा गया क‍ि आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) पुरानी कंपनियां हैं. सीबीआई की तरफ से बताए गए लेनदेन 10 साल से भी ज्‍यादा पुराने हैं. कंपनियों ने बताया कि इन मामलों का सॉल्‍यूशन 2022 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो चुका है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की अगुआई में र‍िजर्व बैंक (RBI) के न‍ियमों के तहत स्वतंत्र प्रोसेस के जरिये इन कंपनियों का मैनेजमेंट बदला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीआई ने क्या कहा?
सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें अनिल अंबानी और यस बैंक के पूर्व को-फाउंडर राणा कपूर पर साजिश का आरोप है. सीबीआई का कहना है कि राणा कपूर ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर यस बैंक के बड़े पब्‍ल‍िक फंड को अनिल अंबानी की एडीए ग्रुप की कंपनियों में डाला, जो उस समय आर्थिक तंगी में थी. जांच एजेंसी के अनुसार 2017 में यस बैंक ने आरसीएफएल और आरएचएफएल में 4,900 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया, जबकि इन कंपनियों को केयर रेटिंग्स ने 'निगरानी' में रखा था. इन फंड्स को बाद में कई लेवल पर ट्रांसफर क‍िया गया.

रिलायंस पावर ने क्‍या द‍िया बयान?
कंपनियों ने कहा कि अनिल अंबानी शुरू से ही आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) के बोर्ड में नहीं थे. साथ ही, वे पिछले साढ़े तीन साल से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड में भी नहीं हैं. रिलायंस पावर ने कहा कि वह एक अलग और स्वतंत्र कंपनी है. सीबीआई की कार्रवाई का उसके मैनेजमेंट, ब‍िजनेस या वित्तीय स्थिरता पर कोई असर नहीं है. कंपनी अपने ब‍िजनेस प्‍लान पर फोकस करेगी और अपने शेयरहोल्‍डर के ल‍िये मूल्य बनाए रखेगी.

रिलायंस इंफ्रा का हाल
रिलायंस इंफ्रा ने भी कहा कि उसका ब‍िजनेस सामान्य रूप से चलेगा. कंपनी ने बताया कि वह एक स्वतंत्र ल‍िस्‍टेड कंपनी है और सीबीआई (CBI) की कार्रवाई का उसके मैनेजमेंट, शासन या वित्तीय स्थिरता पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. रिलायंस इंफ्रा देश की सबसे बड़ी बेस‍िक इंफ्रा कंपनियों में से एक है. यह बिजली, सड़क, मेट्रो रेल और ड‍िफेंस जैसे सेक्‍टर में प्रोजेक्ट डेवलप करती है. कंपनी इंजीनियरिंग, निर्माण, मेट्रो रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स में सर्व‍िस देती है और बिजली ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन में भी बड़ा नाम है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Anil Ambani

Trending news

मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
;