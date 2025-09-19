Reliance Infra: रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power) और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infrastructure) की तरफ से साफ किया कि सीबीआई (CBI) की हाल‍िया कार्रवाई से उनके कारोबार पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस (RCFL), रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) और अनिल अंबानी से जुड़ी है. इसल‍िए इसका दोनों कंपन‍ियों के ब‍िजनेस और फाइनेंश‍िय स्थिति या मैनेजमेंट पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा.

CBI की तरफ से बताए गए लेनदेन 10 साल से ज्‍यादा पुराने

दोनों कंपनियों की तरफ से जारी बयानों में कहा गया क‍ि आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) पुरानी कंपनियां हैं. सीबीआई की तरफ से बताए गए लेनदेन 10 साल से भी ज्‍यादा पुराने हैं. कंपनियों ने बताया कि इन मामलों का सॉल्‍यूशन 2022 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो चुका है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की अगुआई में र‍िजर्व बैंक (RBI) के न‍ियमों के तहत स्वतंत्र प्रोसेस के जरिये इन कंपनियों का मैनेजमेंट बदला गया.

सीबीआई ने क्या कहा?

सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें अनिल अंबानी और यस बैंक के पूर्व को-फाउंडर राणा कपूर पर साजिश का आरोप है. सीबीआई का कहना है कि राणा कपूर ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर यस बैंक के बड़े पब्‍ल‍िक फंड को अनिल अंबानी की एडीए ग्रुप की कंपनियों में डाला, जो उस समय आर्थिक तंगी में थी. जांच एजेंसी के अनुसार 2017 में यस बैंक ने आरसीएफएल और आरएचएफएल में 4,900 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया, जबकि इन कंपनियों को केयर रेटिंग्स ने 'निगरानी' में रखा था. इन फंड्स को बाद में कई लेवल पर ट्रांसफर क‍िया गया.

रिलायंस पावर ने क्‍या द‍िया बयान?

कंपनियों ने कहा कि अनिल अंबानी शुरू से ही आरसीएफएल (RCFL) और आरएचएफएल (RHFL) के बोर्ड में नहीं थे. साथ ही, वे पिछले साढ़े तीन साल से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड में भी नहीं हैं. रिलायंस पावर ने कहा कि वह एक अलग और स्वतंत्र कंपनी है. सीबीआई की कार्रवाई का उसके मैनेजमेंट, ब‍िजनेस या वित्तीय स्थिरता पर कोई असर नहीं है. कंपनी अपने ब‍िजनेस प्‍लान पर फोकस करेगी और अपने शेयरहोल्‍डर के ल‍िये मूल्य बनाए रखेगी.

रिलायंस इंफ्रा का हाल

रिलायंस इंफ्रा ने भी कहा कि उसका ब‍िजनेस सामान्य रूप से चलेगा. कंपनी ने बताया कि वह एक स्वतंत्र ल‍िस्‍टेड कंपनी है और सीबीआई (CBI) की कार्रवाई का उसके मैनेजमेंट, शासन या वित्तीय स्थिरता पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. रिलायंस इंफ्रा देश की सबसे बड़ी बेस‍िक इंफ्रा कंपनियों में से एक है. यह बिजली, सड़क, मेट्रो रेल और ड‍िफेंस जैसे सेक्‍टर में प्रोजेक्ट डेवलप करती है. कंपनी इंजीनियरिंग, निर्माण, मेट्रो रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स में सर्व‍िस देती है और बिजली ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन में भी बड़ा नाम है.